National : Dunkerque monte en Ligue 2

Les dunkerquois sont sur leur petit nuage ce samedi matin. L'USLD s'est imposé hier soir 3 à 2 au Mans en National. Cette victoire permet à Dunkerque de remonter en Ligue 2.

Une victoire historique

Une victoire bien méritée, puisque les Dunkerquois n'ont rien lâché hier jusqu'au coup de sifflet final. Dunkerque menait 2 à 0 à la mi-temps poussé par la ferveur d'environ 200 supporters nordistes. Le Mans est revenu au score en marquant 2 fois aux 63ème et 67ème et finalement Rayan Ghrieb a inscrit le but de la victoire à l'USLD à la 78ème.

Pour Junior Seneville, le défenseur dunkerquois, cette victoire est venue conclure une journée interminable : "On avait clairement envie d'en découvre d'aller chercher cette Ligue 2. C'était un match de fou, c'est historique. On fait une première mi-temps de dingue, on se voit là-haut. Le Mans joue sa survie et revient. On fait le nécessaire et ca nous permet d'arriver à l'échelon supérieur. Ca récompense tout le monde, le club, le staff, la ville, les supporters, ceux qui ont fait le déplacement."

Ce succès permet aux Maritimes de terminer 2ème de ce championnat et de monter en Ligue 2. Les joueurs de l'USLD vont donc retrouver un championnat qu'ils avaient quitté la saison dernière

A Dunkerque, sur la place Jean Bart, la montée en Ligue 2 de l'équipe a été fêtée hier soir par les supporters par des chants, des cris de joie et un feu d'artifice. Le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete a lui aussi célébrer cette montée en Ligue 2 sur les réseaux sociaux.

L'équipe de Dunkerque donne rendez-vous aux supporters à 18h

Pour fêter cette remontée en Ligue 2, l'USL Dunkerque donne rendez-vous aux supporters à partir de 18 heures à Tribut.