National : émotions garanties pour la 1ère de Sochaux à Bonal

Comme aux plus belles heures ! Comme si rien n'avait changé cet été. Des "Aux armes Sochaliens" ou encore des "Allez Sochaux" vont descendre des tribunes du stade Bonal, ce vendredi, à 19h30, au coup d'envoi de la 4ème journée de National, pour le tout premier match du FCSM de la saison à domicile face au Goal FC, club de l'agglomération lyonnaise. Inimaginable il y a encore quelques semaines, le peuple sochalien va bel et bien mettre le feu à Bonal pour ses retrouvailles avec sa nouvelle équipe.

"Il est difficile d'occulter le côté émotionnel" Oswald Tanchot

Plus de 11.500 spectateurs ont déjà leur billet, presque 4.000 abonnés "Franchement, on a vu les chiffres monter toute la semaine, on en a parlé entre nous, c'est plaisant pour une 1ère, avoir le public avec nous, c'est du bonus" se réjouit le capitaine et défenseur, Thomas Fontaine qui constate, comme tous, une ferveur sans précédent pour la renaissance du FCSM.

Ce soutien est plus qu'apprécié également par l'entraîneur, Oswald Tanchot : "Il est difficile d'occulter le côté émotionnel de ce match, ne pas le prendre en compte serait faire fausse route parce qu'on a un environnement autour de nous qui nous le rappelle tous les jours, ça fait partie de notre histoire." Et de préciser que les supporteurs devraient "nous donner 10 à 15% de forces en plus."

Faire la fête avec une victoire

Incontestablement, ces retrouvailles à Bonal sont placées sous le signe de l'émotion qu'il va falloir néanmoins savoir gérer tempère le coach du FCSM "Il ne faut pas que ça nous fasse déjouer, que ça nous détourne de notre objectif qui est de faire le meilleur match possible. Le public est bienveillant avec nous mais je sais ce serait mieux de faire la fête avec une victoire, parce que ça n'a pas le même goût quand même."

Des progrès espérés et même exigés

Et pour signer son premier succès de la saison, et faire oublier la défaite inaugurale au Red Star, le technicien sochalien attend des amélioration significatives dans le jeu et le comportement de son équipe face aux banlieusards lyonnais, promus et 8ème après avoir notamment battu le Red Star, "Il nous faut une meilleure entame de match, c'est impératif, et ne pas mettre toute une mi-temps comme à Saint Ouen pour régler un problème tactique, plus d'agressivité, dans notre animation offensive, plus de courses verticales pour marquer, et qu'on frappe plus." Et tout cela demande une condition physique optimale, ce qui n'est pas encore le cas.

Des recrues encore à venir

En marge de ce premier match à Bonal, le FCSM a présenté ses dernières recrues estivales : l'attaquant Noah Fatar, et le défenseur Arthur Vitelli, qualifié administrativement et retenu pour jouer contre le Goal FC, contrairement au jeune ailier arrivé d'Angers. Le directeur sportif a expliqué que le club cherchait encore un 3ème gardien de but, et un joueur offensif. Quant au défenseur sedanais, Amilcar Silva, qui s'entraîne depuis quelques jours à Sochaux "Il sera sochalien, il n'y aucun débat là-dessus" tranche Julien Cordonnier, même si cela prend du temps. Concernant Nolan Galvès, qui voulait signer à Pau "Il va revenir chez nous, c'est une bonne nouvelle" souligne le dirigeant du FCSM.

Vivez le match Sochaux-Goal FC en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard ce vendredi à partir de 19h15 avec les commentaires de Hervé Blanchard et Stéphane Crucet. Rendez-vous dès 18h sur le parvis nord de Bonal pour une émission spéciale.

