National : Sébastien Da Silva arrive au Stade Lavallois

La future ligne d'attaque du Stade Lavallois se dessine. Un troisième attaquant vient de signer avec le club mayennais. Sébastien Da Silva arrive du SC Bastia et s'engage pour deux saisons.

Et de trois ! Encore une recrue en attaque pour le Stade Lavallois. Ce mardi 8 juin, le club de football mayennais a présenté à la presse un nouvel attaquant. Après Kader N'Chobi et Geoffray Durbant, Sébastien Da Silva rejoint les rangs des Tango. Le joueur de 30 ans quitte le SC Bastia où il a marqué 12 buts en 31 matches cette saison.

Sébastien Da Silva s'est également illustré cette année en marquant "le plus beau but" du championnat de National. Né à Orange, l'attaquant a également évolué à Rodez et Fréjus-Saint-Raphaël.

Da Silva s'est engagé pour deux saisons plus une en option avec le Stade Lavallois.