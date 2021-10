National : face à Chambly, le rebond ou le plongeon pour Le Mans FC

Le Mans FC a la pression pour gagner à nouveau. Les sang-et-or sont dixièmes du championnat de National avant de recevoir Chambly au MMArena ce vendredi soir (19h).

Les footballeurs manceaux restent sur une série de 5 matches sans victoire. Dans ces conditions, ce classement "est mérité" pour Cris, l'entraîneur manceau. Il estime que pour sortir du milieu de tableau son équipe doit hausser son niveau de jeu, et en est consciente.

Fini les excuses

Par rapport au tableau de marche qu'il avait envisagé, Cris le reconnaît, "On est en retard. On ne peut plus se trouver d'excuses, dire qu'on a fait un bon match mais qu'on a fait une erreur. Il faut y aller maintenant !"

Cette pression qui monte, le gardien Pierre Patron la voit comme une motivation, car "On est conscients qu'on peut et qu'on doit faire mieux. On sait ce qu'on doit faire et ne pas faire. Il ne faut pas trop se poser de questions".