National : face à Dijon, l'ASNL veut retrouver un visage conquérant

L'AS Nancy Lorraine de retour à Picot dix jours après un match nul décevant à Marignane (1-1). Les Nancéiens reçoivent une grosse cylindrée de ce championnat de National, Dijon, relégué sportivement de Ligue 2 en National ce lundi soir pour la 6e journée de National. Coup d'envoi à 18h15 en direct sur France Bleu Sud Lorraine.

ⓘ Publicité

Du coté de l'ASNL, on veut remettre la marche avant après un contenu pas à la hauteur à Marignane. Ce match nul est dans tous les esprits. C'était peut-être le premier où l'équipe n'a pas semblé se donner tous les moyens de l'emporter. L'objectif sera de corriger le tir ce soir pour le milieu de terrain Teddy Bouriaud : "cette semaine, on a remis de l'intensité parce que c'est ce qu'il a manqué face à Marignane. Tout le monde est quasiment revenu de blessure. On a un groupe vraiment fourni donc on peut bien travailler".

La semaine de travail a permis de s'entraîner au complet même si tout le monde n'est pas encore apte pour ce premier match de la semaine. Face à l'ASNL, une formation de Dijon déjà bien rodée qui vise la remontée directe en Ligue 2. Une manière de se jauger pour l'entraîneur Benoit Pedretti : "c'est un bon test. Il n'y a pas de match facile. On va jouer face à une très bonne équipe, c'est toujours intéressant de voir où l'on se situe par rapport à une équipe comme Dijon".

Benoit Pedretti qui espère un résultat et pas de blessure ce lundi soir, l'ASNL rejoue dès vendredi à Nîmes.