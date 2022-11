Contre Paris 13, les jeunes de l'USO n'ont pas su faire la différence (0-0)

Xavier Collin a regretté que ses jeunes joueurs ne mettent pas plus de folie dans cette rencontre

C'était la grosse inquiétude avant ce match : quel visage allait-on voir côté USO, avec une équipe complètement remodelée ? Pour cette 11ème journée de championnat face au Paris 13 Atletico, Xavier Collin devait se passer d'une dizaine de joueurs pour cause de blessure (Akassou, N'diaye, Dabasse...) et de suspension (Fortuné, Saint-Ruf, Mambo, Solvet). Résultat : une équipe très expérimentale sur la pelouse de Charléty, avec beaucoup de jeunes joueurs.

S'ils n'ont pas fait d'erreur et ont su rester solides, les Orléanais ont livré une prestation très fade dans le domaine offensif et ce malgré ce carton rouge pour le parisien Haddad à la 42ème. Une supériorité numérique qui s'est ressentie en deuxième mi-temps d'un point de vue visuel, puisque le contrôle du jeu était du côté des Jaune et Rouge. Mais mis à part cette tête de Lucas Bretelle qui passe au-dessus en fin de match, l'USO n'a pas eu de grosses occasions, n'a pas su mettre à mal ce bloc parisien très regroupé. Dommage, cette jeunesse orléanaise a pourtant en elle cette folie pour emballer ce type de rencontre.

L'homme du match

Compliqué de sortir un joueur du lot dans ce match assez terne. Clément Akpa a livré une prestation solide en défense centrale, en étant agressif dans les duels et en essayant d'apporter le surnombre avec ses courses. Pour sa première titularisation en National, le jeune Lucas Bretelle a prouvé qu'il avait les qualités techniques et physiques pour être une solution crédible au milieu de terrain.

La phrase du jour

"Quand une équipe doute, tu prends un poteau rentrant, toi quand tu fais un poteau, c'est sortant. Il faut qu'ils redressent cette situation, mais quand tu vois leur équipe... Ce soir, même si c'est remanié, la plupart des orléanais sont titulaires chez nous. Une fois que l'USO va enclencher, cette équipe sera très dure à arrêter" analysait Vincent Bordot, l'ancien entraîneur de Saint-Pryvé et désormais sur le banc du Paris 13 Atletico.

Le chiffre du jour

9 : avec ce match nul contre le Paris 13 Atletico, les Orléanais se partagent les points avec leurs adversaires pour la 9ème fois de la saison. La victoire tant espérée attendra... peut-être ce vendredi 11 novembre pour la réception d'Avranches au stade de la Source ?