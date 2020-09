National : Ghislain Gimbert, nouvel attaquant au Mans FC

Le mercato se poursuit au Mans FC. Cette fois, c'est un attaquant qui vient de signer chez les Sang et Or : Ghislain Gimbert, 35 ans, qui revient dans le championnat français après une année passée en Turquie. Il totalise plus de 400 matchs en Ligue 2, avec 96 buts marqués à ce niveau.

Une nouvelle recrue au Mans FC. Le club des Sang et Or accueille ce lundi Ghislain Gimbert, 35 ans, qui évolue au poste d'attaquant, avec le numéro 12. Un joueur expérimenté, qui totalise plus de 400 matchs en Ligue 2 et 96 buts marqués à ce niveau. Il a notamment joué à Grenoble, à l'AC Ajaccio, à Troyes et au Havre.

