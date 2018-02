Laval, France

Ce samedi 24 février, le Stade lavallois a signé un troisième succès consécutif. Après Dunkerque à domicile et Créteil là l'extérieur, les Lavallois ont battu le Red Star 2-0 à Le Basser. La dernière fois que le Stade avait enregistré trois victoires de rang, c'était au début de la saison 2015/2016.

La première mi-temps est plutôt à l'avantage des Audoniens et les Lavallois commettent trop d'erreurs. En seconde période, le Stade lavallois montre un autre visage. Et ça paie. A vingt minutes de la fin, sur un corner côté droit de Florian Makhedjouf, Alioune Ba reprend le ballon de la tête et ouvre le score. C'est le premier but cette saison du capitaine des Tango. Comme lors des deux précédents succès à domicile (Pau et Dunkerque), Laval parvient à s'imposer avec deux buts d'avance. face au Red Star, le second but est inscrit par Davel Mayela qui n'avait plus marqué depuis quatre mois (Avranches, 11e j.).

Au classement de National, le Stade lavallois remonte à la 4e place à seulement trois points du Red Star et donc du podium. Inimaginable il y a trois semaines.

La réaction

Manu Pirès (entraîneur du Stade lavallois) : "On est sur une série intéressante et qui nous propulse de plus en plus vers l'objectif qui est de se maintenir le plus rapidement possible. Mais on ne va non plus oublier dans quelle situation nous étions il y a trois journées en arrière. Dans ce genre de match, les garçons doivent avoir conscience que l'on doit débuter le match au début du match et non à la reprise de la seconde période. On a mis la prudence un peu trop au cœur de notre jeu en première période. Ce match est une belle leçon de football. Ce sport appartient aux équipes qui sont entreprenantes, qui osent des choses."

La feuille de match

Laval - Red Star : 2-0 (mi-temps : 0-0). Arbitre : Floris Aubin. 3974 spectateurs.

Buts pour Laval : Ba (70'), Mayela (88')

Avertissements pour Laval : Espinosa (47'). Expulsion pour Red Star : T. Keita (90'+2)

Laval : Hautbois - Mendès, Ba, Dembélé, Mabussi - Espinosa (Dabo 80'), Makhedjouf, Mayela (Ndilu 90'), Etinof - Bosetti (Zéoula 64'), Etshimi.