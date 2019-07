National : Grégory Gendrey vient renforcer l'attaque du Stade lavallois

Laval, France

Après Robert Maah et Hakim El Mokeddem, c'est au tour de Grégory Gendrey d'être recruté par le Stade lavallois pour jouer en attaque. Le joueur de 33 ans était à l'essai depuis la semaine dernière. Gendrey avait marqué le but de l'ouverture du score samedi dernier à Évron face à Cholet, en match de préparation. L'attaquant évoluait la saison passée à l'US Créteil, équipe avec laquelle il a inscrit 7 buts et a participé à la montée en National.

Grégory Gendrey s'est engagé pour une saison plus une année supplémentaire en cas de montée en Ligue 2.

Par ailleurs, les quatre autres joueurs mis à l'essai la semaine dernière n'ont pas été conservés. Il s'agit de Mahamadou Konté, Franck Irié, David Alcibiade et William Sea.



Effectif actuel du Stade lavallois

Gardien : Florian Escalès

Défenseurs : Baba Cissé, Adon Gomis, Xavier Tomas, Rosario Latouchent, Bira Dembélé, Ludovic Soares

Milieux : Tom Lebeau, Youssouf Ndiaye, Alliou Dembélé, Selim Bouadla, Antony Robic

Attaquants : Hakim El Mokeddem, Grégory Gendrey, Robert Maah, Sandy Nzuzi