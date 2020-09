National : "Il faut mettre plus d'envie" contre Bastia-Borgo pour Hervé Lybohy, défenseur de l'USO

L'USO doit absolument gagner. Les Orléanais affrontent Bastia-Borgo ce jeudi soir au stade de la Source à 20h pour la troisième journée de National. Ils restent sur deux défaites en deux matchs, contre Laval et Créteil. La victoire est impérative pour recoller avec le haut du classement.

Une équipe de Bastia-Borgo solide

Mais ce ne sera pas évident face à une équipe de Bastia-Borgo qui n'a pas encore perdu de matchs depuis le début de la saison et qui est solide défensivement. "Eux ont deux points et pas nous, c'est une bonne équipe, qui a des valeurs et qui est sur une bonne dynamique", estime l'entraîneur Claude Robin en conférence de presse ce mercredi.

Il faut qu'on se base sur ce qu'on a fait de bien sur nos deux derniers matchs et mettre plus d'envie et de détermination qu'eux parce qu'on est à domicile, Hervé Lybohy

"C'est donc une équipe dont il faut se méfier", prévient le coach, mais "il faut d'abord que l'on s'occupe de nous". Si le déclic n'arrive pas face à cette équipe de Bastia-Borgo, "on va au-devant de grosses désillusions", dit-il.

Il faut dire que les Corses n'ont pas changé leur tactique en deux matchs, ils ont des attaquants rapides et "maîtrisent leur dispositif", ajoute Claude Robin. "C'est une équipe qui a des valeurs", répète le défenseur Hervé Lybohy, recruté cet été. "Ça va être un match très difficile, la solution, personnellement, je ne l'ai pas mais il faut qu'on se base sur ce qu'on a fait de bien sur nos deux derniers matchs et mettre plus d'envie et de détermination qu'eux parce qu'on est à domicile", conclut-il.

Travail sur les coups de pieds arrêtés

Alors pour remporter enfin une première victoire, le groupe a travaillé cette semaine, autant collectivement que devant le but. "On a travaillé un peu plus les coups de pieds arrêtés, parce que ça nous a coûté cher face à Créteil", estime Claude Robin. On a vu lors du dernier entraînement ce mercredi que le groupe était très à l'écoute, qu'il y avait beaucoup d'échange entre chacun et on sent qu'un collectif est vraiment en train de naître.

Philippe Boutron, le président de l'USO, observait lui que les attaquants avaient fait beaucoup d'heures supplémentaires devant le but pour arriver enfin à marquer en championnat. Que ce soit El Khoumisti ou Soumaré, ils s'impliquent pour ramener une première victoire.

Un groupe sans surprise

Au niveau du groupe, pas de surprise à attendre ce jeudi, sauf le remplacement d'Hicham Benkaïd, suspendu après son carton rouge face à Créteil, par Alex Marchadier. Djessine Seba, le défenseur central avait quelques douleurs, ce qui fait que Marchadier intègre le groupe pour affronter Bastia-Borgo.

On devrait donc retrouver le même schéma tactique ce jeudi soir, avec trois défenseurs centraux et deux ailiers dans les couloirs. Le coach a testé une attaque composée de Perrin-Soumaré-El Khoumisti lors du dernier entraînement ce mercredi.

Karim Coulibaly est encore en cours de réathlétisation et devrait réintégrer le groupe la semaine prochaine.

Équipe probable ce jeudi face à Bastia-Borgo :

L'Hostis - Talal, Lybohy, Seba, Saint-Ruf, Lambèse - Goujon, Keita - Perrin, Soumaré, El Khoumisti

Rencontre à suivre dès 19h30 sur France Bleu Orléans

La rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, dès 19h30 avec Joël Germain notre consultant. Coup d'envoi 20h au Stade de la Source.