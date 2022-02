National : "J'aimerais terminer meilleur buteur", l'attaquant du Stade lavallois Geoffray Durbant

Il ne s'en cache pas. Le Stade lavallois reçoit Avranches ce vendredi au stade Francis Le Basser pour la 22e journée de National et il pourra compter sur un Geoffray Durbant retrouvé. Le buteur tango a connu une petite traversée du désert mais a de nouveau retrouvé le chemin des filets le week-end dernier face à Cholet (une victoire 3 buts à 1). Et maintenant qu'il est relancé, il aimerait bien voir son nom sur le prochain trophée du meilleur buteur du championnat.

Geoffray, dans quel état d'esprit vous êtes avant ce match d'Avranches ?

On veut continuer notre belle série en championnat, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on prend match après match et on essaye de garder le cap et d'être dans le bon wagon. Pour l'instant ça nous réussit.

Avec les supporters qui sont autour, est-ce que vous sentez que l'engouement monte ?

C'est une atmosphère de montée mais on n'y est pas encore, il reste encore énormément de match. On sent qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher et on sent que les supporters sont là pour nous pousser. Ça fait chaud au cœur de les voir à chaque match. Si on enchaîne un huitième succès de suite, ça va amener encore plus de monde aux matches, plus de supporters. On sait qu'il y a un enjeu à la fin de chaque match et ce qu'on veut, ce sont les trois points et atteindre la barre des 50 points avant la fin du mois.

Est-ce que vous regardez le classement ?

On regarde un peu mais on ne se focalise que sur nous, c'est avant tout nous qui sommes nos propres ennemis parce que si on ne fait pas le boulot, personne d'autre ne le fera à notre place. Ce sont les deux premiers qui montent donc tant qu'on est dans les deux premiers, ça ne nous pose pas de problème. Après, si on peut terminer premier pour avoir un titre dans le palmarès individuel ce serait pas mal.

Vous avez retrouvé le chemin des filets à Cholet, ça fait du bien ?

Oui ça faisait trois matchs que je ne marquais pas mais après j'étais un peu le premier défenseur, je faisais le travail de l'ombre pour mon équipe. J'essaie de récupérer énormément de ballons, de charbonner devant, je l'ai plutôt bien fait contre Cholet et j'ai été récompensé. Ça m'a un peu libéré l'esprit. Maintenant, j'espère que ça va continuer.

Depuis le début de saison, vous formez un duo avec Kader N'Chobi. C'est plus facile d'avoir un joueur dans un registre un peu différent et rapide ?

Je m'adapte à toute situation, à chaque dispositif que le coach met en place, que ce soit avec Kader, avec Sébastien Da Silva ou peut être bientôt avec Ambroise Gboho. Peu importe, c'est pareil je vais m'adapter en fonction d'eux. Avec Kader, j'ai plus un rôle de pivot, de garder les ballons, des fois de donner de la profondeur quand lui vient de décrocher. Je m'adapte, lui aussi s'adapte. En ce moment, on a de bons automatismes, même si depuis le début de la saison, on l'avait déjà.

Comment vous avez vécu cette période de disette devant le but ?

C'était un peu à l'image de l'équipe. On gagnait 1-0, 2-1 et il y avait beaucoup de défenseurs sur moi à chaque fois. Mais ça a attiré plus de monde sur moi et du coup ça libérerait plus d'espace pour certains joueurs qui ont su en profiter comme Kader. Maintenant, ça m'a libéré, vu que Kader marque des buts, il attire aussi des défenseurs et donc pour moi ça me laisse un peu plus d'espace pour me faire un peu oublier.

Vous avez cet objectif de meilleur buteur toujours en tête ?

Oui et non. C'est vrai que quand je regarde le classement de Laval, je regarde aussi le classement des buteurs. C'est vrai que je regarde les autres attaquants, mais oui j'aimerais terminer meilleur buteur. En tout cas, je me donne les moyens, je travaille pour et j'espère que je serai récompensé. Le seul truc, c'est que cette année, je ne tire pas les pénaltys pour l'instant. Donc, pour ma part, j'ai mis 13 buts, dont 13 buts dans le jeu. Les autres buteurs ont mis des pénaltys alors que moi non.

Vous étiez à 10 buts à Bastia-Borgo la saison dernière, 13 buts ici pour le moment, qu'est-ce qui explique que vous marquez plus de buts aujourd'hui ?

Je suis dans une équipe où il y a des joueurs d'expérience, des joueurs jeunes avec plein de fougue, plein d'énergie et un mélange de tout. J'ai su m'adapter à l'équipe, elle joue au ballon, donc ça me permet d'avoir des ballons dans de bonnes situations, dans de beaux endroits. J'essaie d'être performant, tout simplement et ça me réussit. J'ai travaillé dur toutes ces années pour en arriver là et j'aimerais avoir, comme on dit, un beau cadeau à la fin de la saison plus de titre de meilleur buteur si c'est possible.