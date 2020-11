National : "Marquer le plus rapidement possible", confie Carnéjy Antoine avant US Orléans/Bourg-en-Bresse

Son dernier but remonte au 23 octobre dernier, Carnéjy Antoine a donc envie de marquer "le plus rapidement possible".

Après sa belle victoire mardi soir face à Boulogne, 1-0, pour la 12e journée de National, l'US Orléans enchaîne ce vendredi à la Source contre Bourg-en-Bresse pour la 14e journée.

Gaëtan Perrin s'est illustré mardi avec une frappe sublime, inscrivant au passage son cinquième but de la saison, revenant au même nombre de buts que Carnéjy Antoine. Ce dernier n'a pas marqué depuis le 23 octobre dernier face au SC Bastia. Même si l'USO n'a pas disputé de match depuis un mois, tout ce temps sans inscrire de but paraît si long pour l'ancien Pryvatain. On lui a posé trois questions.

France Bleu Orléans : "Carnéjy, ton dernier but remonte un peu, est-ce que tu ne trouves pas le temps long ?

Carnéjy Antoine : "Si, pour moi c'est très long, ça fait un moment que je n'ai pas eu une telle traversée du désert mais je ne lâche pas, je travaille et j'espère marquer le plus rapidement possible. Je continue à travailler après si je ne marque pas, ce n'est pas grave le plus important c'est qu'on gagne. C'est vraiment l'objectif numéro un et après si je peux marquer tant mieux".

Justement ça faisait un mois que vous n'aviez pas joué, si vous n'avez pas marqué mardi c'est peut-être aussi parce qu'il faut du temps de retrouver les automatismes en attaque ?

"Au début, on a eu du mal à se trouver tout de suite et une fois qu'on a commencé à poser le jeu, à se dire que Boulogne ne venait pas trop nous chercher non plus, on a commencé un peu à combiner mais ça va je trouve qu'on n'a pas été si perdu que ça sur le terrain. Donc à nous de continuer à travailler pour déjouer toutes les défenses".

Gaëtan Perrin a marqué mardi son cinquième but, autant de buts que toi. Est-ce qu'il y a une concurrence entre vous deux pour savoir qui va marquer plus que l'autre ?

"Non non, aucune concurrence (rires). Le plus important, c'est le groupe après c'est vrai qu'au final c'est l'individu qui en ressort. Comme disait un de mes entraîneurs, pour que l'individu sorte, il faut que ce soit le collectif qui travaille. Le but de Gaëtan est construit, après une sortie de balle avec Amine (Talal, ndlr), qui lui passe et Gaëtan fait le travail. Tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Mais non, il n'y a pas de concurrence au niveau des buts".

Le groupe pour affronter Bourg-en-Bresse

Parmi les 16 joueurs qui sont convoqués par Claude Robin, Ismaël Keita fait son retour après sa suspension mais toujours pas de Nico Saint-Ruf ni de Loïc Goujon. La nouvelle recrue Driss Khalid est aussi hors du groupe, prenant encore ses marques. En revanche, retour de Bryan Teixeira, qui devrait même être titulaire ce vendredi soir.

L'équipe de départ devrait donc ressembler à celle-ci :

L'Hostis - Lambèse, Seba, Lybohy, Lapis - I. Keita, Demoncy, Talal - Teixeira, Antoine, Perrin

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

La rencontre entre l'USO et Bourg-en-Bresse sera donc à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h.