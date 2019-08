National (J1) : Une victoire bonne pour le moral pour le Stade Lavallois, d'entrée, face au Puy-en-Velay (1-0)

Pour sa première au stade Francis Le Basser cette saison, le Stade Lavallois est venu à bout du Puy-en-Velay, fraîchement promu en National. Un but inscrit par Antony Robic à la 70e minute.

Département Mayenne, France

Il y avait quelques craintes et interrogations avant ce premier acte du championnat de National 2019-2020, autour du Stade Lavallois. L'équipe a répondu présente d'entrée et s'est imposée à vingt minute de la fin contre Le Puy Foot 43.

Il aura fallu une reprise en extension d'Antony Robic (70') au deuxième poteau après une frappe enroulée de Sandy Nzuzi claquée par le gardien, pour libérer les 3.000 supporters mayennais venus voir ce Laval "new look" dans la chaleur du mois d'août. Le milieu droit inscrit son premier but de la saison, lui qui est un des seuls rescapés de l'exercice précédent, finalement conservé par les dirigeants.

"Il y avait une petite pression car il faut assumer le statut du club. Les joueurs ont envie de bien faire et c'est plutôt positif" explique le coach du Stade Lavallois Olivier Frapolli

L'équipe promue du Puy-en-Velay a pourtant joué crânement sa chance, dominant même une partie de la première période. Au retour des vestiaires il s'en est fallu de peu pour que les Ponots mènent au score d'ailleurs. Maxime Fleury l'attaquant trouvait la barre après une frappe en pivot dans la surface de réparation (54').