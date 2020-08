National (J1) : Après deux montées avec Orléans, bis repetita pour Olivier Frapolli au Stade Lavallois ?

Si le football n'est pas une science exacte, ce sport requiert malgré tout quelques incontournables ou quelques principes à qui souhaite parvenir à ses objectifs. Et au Stade Lavallois, l'ambition n'a pas changé : remonter en Ligue 2 après la descente de 2017. Pour cela, il a fait appel en mai 2019 à un entraîneur très expérimenté du championnat de National : Olivier Frapolli. Fort de ses deux montées avec le club de l'US Orléans en 2014 et 2016, l'entraîneur espère bien rééditer la performance avec le club mayennais. Le hasard du calendrier fait que l'heure des retrouvailles avec son ancien club a déjà sonné.

En 2014, Olivier Frapolli a même remporté ce si difficile championnat avec seulement trois défaites dans la saison. "On a mis deux ans à construire cette accession" se souvient le coach. "Et en deux ans, le groupe avait très très peu bougé, ce qui n'est pas forcément le cas cette année à Laval [12 joueurs ont intégré l'équipe première, ndlr]. Mais quand on a connu ces joies-là, on essaie toujours d'appliquer un peu les mêmes recettes. Le contexte est différent aujourd'hui" raconte Olivier Frapolli.

Cohésion de groupe

La saison dernière, marquée par son arrêt brutal fin février à cause du coronavirus, le Stade Lavallois a terminé 10e. S'il n'y a pas de recette miracle pour accéder à la Ligue 2, Olivier Frapolli observe qu'il y a quelques ingrédients obligatoires a concocté. "Il y a tout ce qui est visible sur le terrain, mais aussi tout ce qui se passe en dehors. Comme dans beaucoup de clubs, avant le match, il y a toujours une bonne ambiance, mais c'est vrai qu'on sent avec le staff que le groupe s'est pris en main" explique l'entraîneur.

Ce dernier n'aura donc pas tardé à retrouver son ancienne équipe, hasard du calendrier. Olivier Frapolli a laissé de très bons souvenirs dans le Loiret grâce à son bilan et sa longévité au sein de l'US Orléans. Son président, Philippe Boutron ne doute pas d'ailleurs du succès au Stade Lavallois de son ancien entraîneur. "Il a fait un travail tout à fait remarquable, humainement, c'est quelqu'un de très très bien. C'est un perfectionniste, il a le souci du détail, c'est un grand professionnel" déclare celui qui aura plaisir à le retrouver au stade de la Source ce vendredi.

US Orléans - Stade Lavallois, 1ère journée de National, c'est à suivre en direct sur France Bleu Mayenne dès 19h45 avec Cédric Ruiz et Martin Cotta !