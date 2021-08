National (J1) : au Stade Lavallois, "aller à la guerre les uns pour les autres" face à l'US Orléans

L'odeur du combat commence à se faire sentir. Celle des joutes du vendredi soir, souvent dans des stades champêtres, en National (à un horaire il est vrai, peu propice à remplir leurs tribunes). Cela vous avez manqué ? Nous aussi. Ce vendredi, le Stade Lavallois débutera le championnat dans son écrin de Le Basser, comme en 2017, 2019 et 2020. Face à lui, un des favoris du championnat : l'US Orléans (19h).

Comme à chaque début de saison, il convient d'éviter deux écueils pour présenter le premier match. Ne pas tirer d'enseignements hâtifs des matchs de préparation qui ne sont pas forcément révélateurs de la qualité d'un groupe (une victoire, un nul, deux défaites pour le Stade Lavallois). Ne pas dresser non plus un tableau trop idyllique de l'équipe malgré les sourires, la bonne humeur ambiante, car le nouveau groupe d'Olivier Frapolli n'a pas encore traversé de tempêtes. Et elles sont promises à chaque équipe de National dans une saison. Mais ça l'entraîneur et les joueurs le savent.

Il n'en reste pas moins que personne ne boude son plaisir à l'idée de retrouver la compétition, les matchs, les supporters en tribune. "On a hâte d'en découdre. Il y a un sentiment d'impatience et d'excitation" confie Olivier Frapolli qui retrouvera comme la saison dernière lors de la première journée son ancien club d'Orléans, avec lequel il a remporté le National en 2014.

18 nouveaux joueurs ont débarqué au club cet été. Avec des éléments comme Da Silva, Durbant, Adéoti ou encore Baldé, les dirigeants ont acheté ce qui se fait de mieux dans la troisième division française. En clair, et pour paraphraser Kaamelott, le succès cinématographique du moment, le Stade Lavallois ne vient pas pour "trier les lentilles" cette saison.

L'équipe a-t-elle des certitudes ? "On a des convictions plus que des certitudes. Ce que l'on sait, c'est qu'on sera prêt à se battre et c'est déjà très bien. On a fait une bonne préparation, relativement sereine" note l'entraîneur. "On est tous prêt à aller à la guerre, les uns pour les autres. De toute façon il faut commencer comme ça pour un groupe, c'est le plus important" ajoute Bryan Goncalves, le défenseur central qui arrive du FC Versailles et qui disputera certainement son premier match de National.

"Les buts viendront"

Un groupe est donc né, et même si le Stade Lavallois n'a gagné qu'un seul de ses quatre matchs de préparation, et inscrit seulement deux buts, cela n'inquiète pas un des leaders de l'équipe : le milieu de terrain Jordan Adéoti. "Cette année on a des supers buteurs qui ont marqué pas mal l'an dernier dans leurs anciens clubs. Au milieu de terrain, on est capable aussi de mettre quelques buts par saison, donc on arrivera à trouver les solutions. Les buts viendront" prophétise l'ancien du FC Annecy.

Olivier Frapolli ne s'en cache pas : le système du 3-5-2 lui plaît et est adapté aux profils des joueurs. Il a pu le travaillé tout au long de la préparation estivale. "C'est un système qui a de nombreux avantages et qui correspond bien aux caractéristiques de ce championnat. Mais on a aussi la possibilité de le changer en cours de match" déclare l'entraîneur.

Comme l'an dernier, le Stade Lavallois affronte l'US Orléans pour la première journée du championnat. En août 2020, les Mayennais avaient battu leurs adversaires 1-0 au stade la Source. Le club du Loiret avait terminé sixième et s'annonce encore comme un des favoris du National. D'autant qu'il n'a pas bouleversé l'effectif cet été. Six joueurs sont pour l'instant arrivés. "Ce sera un vrai bon test. Orléans peut s'appuyer sur l'ossature de la saison dernière" note Olivier Frapolli. "Ils ont perdu leur meilleur joueur, Gaëtan Perrin, mais ça reste une équipe qui se connaît bien. C'est bien d'affronter un gros morceau, on va être directement dans le vif du sujet" poursuit Jordan Adéoti.

1.860 abonnements

Pour cette rencontre, 2.000 supporters Tangos sont attendus dans les travées de Francis Le Basser. Vendredi cela fera 525 jours qu'il n'auront pas vu un match au stade Francis Le Basser. En raison du coronavirus évidemment. Le pass sanitaire sera d'ailleurs demandé dès l'entrée au stade dont les portes s'ouvriront à 17h. D'après le club, les abonnements se sont bien vendus. Il y a pour l'heure 1.860 abonnements, soit 500 de plus que l'année dernière (sont comptabilisés les entreprises, les collectivités).

Le groupe (16 joueurs)

Gardiens : Alexis Sauvage – Théo Chatelain

Défenseurs : Bryan Goncalves – Maxence Carlier – Pierrick Cros – Yasser Baldé - Rémy Duterte – Baptiste Etcheverria

Milieux : Jordan Adéoti – Rayan Ferhaoui – Jimmy Roye – Julien Maggiotti

Attaquants : Yohan Brun – Geoffray Durbant – Kader N’chobi – Sébastien Da Silva

Blessés : Ludéric Etonde – Kevin Perrot – Randi Goteni

Reprise : Maxime Hautbois

À la disposition de l’équipe réserve : Marvin Baudry, Atila Fontinha, François-Xavier Fumu Tamuzo, Yazid Aït-Moujane Edson Seidou

