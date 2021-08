National (J1) : une première frustrante, mais encourageante pour le Stade Lavallois battu par Orléans (2-1)

On ne s'est pas ennuyé au stade Francis Le Basser ce vendredi soir, pour la première journée de National. Malheureusement le Stade Lavallois doit s'incliner sur sa pelouse (2-1) contre l'US Orléans. Le contenu a été encourageant, mais quelques erreurs n'ont pas permis de faire pencher la balance du côté des Mayennais.

Une attaque en jambe mais ...

Dès le premier quart d'heure, les Mayennais se sont installés dans le camp d'Orléans et se sont montrés à leur avantage dans le système en 3-5-2 d'Olivier Frapolli. À la sixième et huitième minute, les attaquants Durbant et Da Silva ont commencé à tenter leur chance, sans succès. La partie s'est ensuite rééquilibrée et dans le dernier quart d'heure les Tangos ont à nouveau poussé, avec un bon pressing, lancé par Jordan Adéoti et Ryan Ferhaoui notamment. À la 44e minute de jeu, ce dernier s'est d'ailleurs écroulé dans la surface de réparation après une grosse semelle de Baïla Diallo le latéral gauche de l'USO. Penalty transformé par Sébastien Da Silva. 1-0 pour Laval à la mi-temps.

... des erreurs fatales

Mais les vingt premières minutes de la seconde période ont été fatales au Stade Lavallois. Il y a d'abord eu l'égalisation sur corner de Talal à la 53' minute sur une erreur de marquage au second poteau. Puis une perte de balle de Jordan Adéoti au milieu du terrain dans son propre camp, a permis aux Orléanais d'inscrire un deuxième but (Carnéjy Antoine à la 74').

L'Hostis en état de grâce

Orléans peut remercier son gardien de but, Franck L'Hostis, "en état de grâce" expliquait Olivier Frapolli après le match. D'abord en repoussant une tête de Goncalves à la 55e sur corner. Le ballon filait sous la barre. Puis dans le temps additionnel avec un arrêt décisif de la main droite sur une frappe du pied gauche de Yohan Brun que tout le monde voyait dedans.

La feuille de match lavalloise

Composition : Sauvage - Baldé (Brun 85'), Cros (Carlier, 45'), Goncalves - Duterte, Adéoti (N'Chobi, 75'), Roye, Etcheverria, Ferhaoui (Maggiotti, 61') - Durbant, Da Silva

But : Da Silva (45+2)

Cartons jaunes : Cros (30'), Duterte (57')

Affluence : 2.976 spectateurs