National (J10) : le Stade lavallois renverse le leader, Dunkerque

Département Mayenne, France

Le Stade lavallois continue de souffler le chaud et le froid. Car si à domicile, les Tango ont perdu leurs deux derniers matches, à l'extérieur c'est l'inverse. Deux victoires consécutive, à Toulon il y a deux semaines et à Dunkerque ce vendredi soir.

Pourtant, sur la pelouse du leader de National, les Lavallois se sont retrouvés menés à l'heure de jeu et parfois malnenés ensuite. Mais sur un corner obtenu par Isidor et frappé par Bouadla, les Mayennais sont parvenus à égaliser, après un énorme cafouillage dans la surface de réparation. Le ballon a franchi la ligne à deux reprises, mais l'arbitre a mis énormément de temps avant de valider le but. But inscrit par le défenseur central Xavier Tomas, absent lors des deux derniers matches.

Faisant preuve d'un bel état d'esprit, l'équipe lavalloise a cru jusqu'au bout à ses chances et trois minutes après l'égalisation, les Tango ont inscrit le but de la victoire. Une action menée par Wilson Isidor côté gauche qui centre et Sandy Nzuzi pousse le ballon dans les cages dunkerquoises.

Avant d'essayer de confirmer cette victoire dans quinze jours à domicile contre Pau (autre équipe du haut de tableau), les footballeurs lavallois disputeront le dimanche 13 octobre le 5e tour de la Coupe de France.

La réaction

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli, après cette deuxième victoire consécutive à l'extérieur.

La feuille de match

Dunkerque - Laval : 1-2 (mi-temps : 0-0). Arbitre : Clément Fabry. 1260 spectateurs.

Buts pour Dunkerque : Pierre (59') ; pour Laval : Tomas (82'), Nzuzi (85').

Avertissements pour Laval : Dembelé (26'), Cissé (62'), Bouadla (78').

Laval : Escalès - Latouchent, Tomas, Gomis, Soares - Dembelé (cap., Ndiaye 46'), Cissé, Bouadla (Cottereau 78') - Badiane (Nzuzi 73'), Maah, Isidor.