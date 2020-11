National (J10) : tenu en échec par Boulogne (0-0), le Stade lavallois toujours en panne sèche

Le Stade lavallois est à la peine et ce n'est pas le match de ce soir contre Boulogne qui peut rassurer les joueurs Tango. Comme la semaine dernière à Villefranche, l'équipe lavalloise termine la soirée sur un score vierge. La dernière victoire remonte au 21 septembre et c'est aussi ce soir là contre Annecy que les Lavallois ont inscrits leurs derniers buts dans le jeu. Les joueurs d'Olivier Frapolli n'arrivent plus à marquer et cette période de disette offensive est exceptionnellement longue.

Alors, ça ne servirait à rien dans des moments délicats comme en ce moment de tirer sur l'ambulance. Mais les faits sont là, le Stade lavallois est rentré dans le rang après un bon (très bon) début de saison. Mais le club mayennais aura du mal à tenir son objectif (de monter en Ligue 2) et va surement devoir revoir ses ambitions à la baisse si l'équipe ne redresse pas la barre très rapidement.

Au classement, et avant de recevoir à nouveau dans une semaine, le Stade lavallois reste 8e et à deux points du podium.

La réaction de l'entraîneur

La feuille de match

Laval - Boulogne : 0-0. Arbitre : Aldric Chancioux. Match à huis clos.

Avertissements pour Laval : Seydou (29'), Duponchelle (33'), Cros (35').

Laval : Sauvage - Duponchelle, Cros, Carlier, Seidou - Brun, Dembélé (cap.), Boudjemaa (Toufiqui 89'), Ouadah (Sylla 82') - Robinet, Etonde (Nzuzi 77').

Les résultats et le classement

Les résultats des matches en retard disputés ce vendredi 20 novembre.