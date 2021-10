National (J11) : deux contres fatals de Bourg-en-Bresse font perdre un Stade Lavallois pourtant conquérant

Frustrant, rageant, énervant. Comme contre Villefranche en août, contre Annecy ou Châteauroux, le Stade Lavallois sait se montrer incisif et prendre le jeu à son compte. Mais malheureusement l'inefficacité devant le but est un mal chronique chez les Tangos. Ce vendredi soir, Laval a eu les occasions de marquer en premier. Kader N'Chobi a été parfaitement lancé deux fois en première période (13', 20') mais sur sa première occasion de but sa frappe croisée a frôlé le poteau. Au quart d'heure de jeu après un siège de plusieurs minutes de la surface de réparation bressane, Jordan Adéoti a vu son tir contré sur la ligne par Anthony Scaramozzino, l'ancien Tango (2017-2019).

"Presque K-O"

Sur deux contres assassins Bourg-en-Bresse a confirmé qu'il était une équipe redoutable. Un premier but splendide à la 22e minute de Mathias Fischer qui a repris d'une volée un centre arrivé de la droite. Puis à la 35e, Romain Montiel seul devant le but reprenait un centre du plat du pied. 2-0. Laval est malgré tout resté conquérant et a fini par marquer juste avant la pause, grâce à Julien Maggiotti. En deuxième période, Laval a placé plusieurs banderilles. Maggiotti a touché la barre transversale notamment. Mais Bourg-en-Bresse a tenu et s'est imposé.

"À 2-0, j'étais presque K-O sur le banc tellement ça paraissait incroyable de maîtriser d'être mené. Franchement, je n'ai pas souvenir que ça me soit déjà arrivé ce type de scénario. Mais il faut l'analyser, l'accepter pour en tirer les bonnes leçons. Le prochain chantier, c'est celui là : arriver à inverser les choses dans le bon sens, sans pour autant enlever cette volonté de créer du jeu et de marquer des buts et d'attaquer. C'est ce qu'on attend du Stade Lavallois, c'est ce que les supporters attendent de cette équipe" explique l'entraîneur Olivier Frapolli.

Avec les victoires d'Annecy, Bourg-en-Bresse donc, Sedan et Concarneau, Laval laisse échapper une belle occasion de coller au podium. "On fait sensiblement les mêmes erreurs que contre, entre guillemets, les concurrents directs à l'accession en Ligue 2. _On doit vraiment s'améliorer dans les deux surfaces_. Nous d'abord en défense et également les attaquants. C'est vrai qu'on a, on a emballé le match. C'est vrai qu'on a peut être donné un peu de plaisir à nos supporteurs, mais j'aurais peut-être préféré être un peu moche et prendre les trois points. Il faut vite apprendre" estime de son côté le défenseur Yasser Baldé.

Altercation avec Scaramozzino

La fin de la rencontre s'est un peu tendue avec quelques scènes de colère entre les deux équipes. Dont une avec l'ancien lavallois Anthony Scaramozzino. En conférence de presse le milieu de terrain mayennais Julien Maggiotti a livré son explication : "Anthony Scaramozzino sait ce qu'il a fait. C'est des trucs qui dépassent le football. Cracher sur des gens, je trouve ça... _c'est un manque de respect de cracher sur des gens. Je trouve ça hideux_. L'arbitre n'a pas pu voir. Il vient face à moi, il me crache dessus, je trouve ça dégueulasse. C'est pas beau pour sa famille" lâche Julien Maggiotti.

Laval doit maintenant digérer la défaite. Dès ce jeudi 28 octobre, les Tangos se déplacent à Sedan et aura encore fort à faire.