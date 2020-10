National (J11) : le Stade lavallois retrouve enfin la compétition avec une folle semaine

La période fut délicate pour le staff et les joueurs. Après 24 jours sans le moindre match, le Stade lavallois va retrouver la compétition ce lundi avec en plus un derby au Mans. trois matches attendent les Tango en moins d'une semaine.

Le Stade lavallois va se déplacer trois fois en six jours après plus de trois semaines sans jouer.

Enfin le retour à la compétition pour les joueurs du Stade lavallois. Après plusieurs cas de Covid-19 au sein de l'effectif Tango, le programme du club mayennais a été chamboulé. Les matches à Bastia, contre Boulogne puis à Angers NDC en Coupe ont été tour à tour reportés.

Le dernier match, c'était le vendredi 2 octobre à domicile contre le Red Star. Et ce lundi soit 24 jours plus tard, le Stade lavallois se déplace au Mans. C'est le derby tant attendu par les supporters des deux camps. Et si Laval a deux matches en retard, les Sarthois, eux, ont pu disputer toutes leurs rencontres. Rejouer, un grand ouf de soulagement pour l'entraîneur lavallois Olivier Frapolli : "oui, un soulagement après des jours pénibles à vivre parce que remplis d'incertitude. Nous sommes contents d'être sortis de cette période. On peut parler football et se focaliser sur cette semaine qui s'annonce intéressante."

Intéressante en effet, car ce sont pas moins de trois matches qui attendent les Lavallois. Et trois déplacements : Le Mans ce lundi soir, Bastia jeudi et Angers NDC en Coupe de France dimanche. Le Mans FC est un prétendant à la montée en Ligue 2 même si l'équipe de Didier Ollé-Nicolle souffre cette saison. Et puis, le SC Bastia est un concurrent direct. Mayennais et Corses étaient co-leader de National début octobre avant l'arrêt contraint du Stade lavallois.

Sans jouer pendant trois semaines, le Stade lavallois reste bien positionner au classement. Et peut même occuper le fauteuil de leader ce lundi en cas de succès au Mans. Pour cette rencontre contre le rival sarthois, le milieu offensif Moussa Sao est incertain. L'attaquant Sandy Nzuzi qui a joué avec l'équipe B samedi ne fera pas le déplacement.

Coup d'envoi de ce derby Le Mans / Laval à 18h45.