National (J11) : le Stade Lavallois veut être la première tribu à s'offrir le scalpe de Bourg-en-Bresse

Un sacré combat s'annonce vendredi soir au stade Francis Le Basser pour la 11e journée de National. Le Stade Lavallois, sixième, 17 points, reçoit Bourg-en-Bresse, le dauphin du championnat avec 22 points (19h). C'est une des plus belles affiches qu'offre cette saison 2021-2022 pour les Tangos et la bataille promet d'être rude : Bourg-en-Bresse n'a toujours pas perdu un match en National. S'offrir en premier le scalpe des joueurs de l'Ain rajoute une saveur à la rencontre pour les Mayennais.

A l'assaut, mais prudemment

C'est peut-être le bon moment d'affronter un des épouvantails du championnat. Après sa défaite contre Châteauroux lors du dernier match à domicile, le Stade Lavallois s'est remplumé explique le chef de la tribu Olivier Frapolli l'entraîneur. "_On peut s'appuyer sur notre dynamique qui force le respect : cinq victoires sur les six derniers matchs_. On a su tout de suite rebondir à Sète après la déception de Châteauroux, ce qui n'était jamais simple, et avec beaucoup de maîtrise" déclare-t-il.

Bourg-en-Bresse est la meilleure attaque du National avec 25 buts. Un sacré morceau, un sacré bison à chasser pour le défenseur Kévin Perrot. "Ils mettent beaucoup beaucoup de buts et beaucoup d'intensité. A nous d'être solides et de jouer notre carte à fond. On ne va pas faire que les regarder non plus. Nous sommes à domicile donc il faut emballer le match" développe le latéral droit mayennais.

Après dix journées, les Tangos sont physiquement en forme et auront plusieurs cordes à leur arc. Le 5e tour de la coupe de France contre les amateurs de l'US Chantrigné (6-0) a permis de laisser certains gradés de la tribu au repos. C'est le cas de Jordan Adéoti qui a malgré tout voyagé avec sa sélection du bénin il y 15 jours. "L'enchaînement National - sélection c'est 24 heures d'avion à chaque fois, ce qui pèse dans les jambes. Cette semaine j'ai un peu coupé et cela m'a fait du bien. Je sens que j'ai mis beaucoup d'intensité du coup à l'entraînement. Maintenant il faut que cela se voit vendredi" termine le milieu de terrain. Rendez-vous à 19h ce vendredi donc, voir si le tomahawk Tango est bien aiguisé.

Le groupe du Stade Lavallois

Fumu Tamuzo (tendinite au genou) et Randi Goteni ont rejoint l'infirmerie et sont donc forfaits pour cette 11e journée de National.

Stade Lavallois - Bourg-en-Bresse : coup d'envoi 19h, à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne avec Martin Cotta, Franck Gauteur et notre consultant Ulrich Le Pen.