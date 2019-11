National (J12) : à Villefranche un match nul du Stade Lavallois mais une victoire tactique (1-1)

Département Mayenne, France

Dans le champêtre stade Armand Chouffet de Villefranche-sur-Saône, troisième du championnat de National avant la rencontre, le Stade Lavallois, onzième aussi avant le coup d'envoi, s'est accroché pour ramener le point du match nul.

Robic, retour en grâce

Menés à la 56' minute sur une splendide frappe de l'attaquant caladois Thomas Robinet après un duel litigieux avec Xavier Tomas, les Mayennais ont répliqué cinq minutes plus tard grâce à Antony Robic. Lancé en profondeur aux abords de la surface, tout le monde a cru au penalty lavallois mais pas l'arbitre de la rencontre. Finalement son coup-franc, sur la ligne de la surface de réparation, termine sous la barre. L'ancien nancéien est actuellement le meilleur buteur de l'équipe en National cette saison avec quatre réalisations.

Le bon coup de Frapolli

Même si d'un point de vue strictement comptable, le Stade Lavallois n'a pas remporté son match face à Villefranche-sur-Saône alors qu'il en avait les moyens ce vendredi soir, la victoire réside peut-être dans le nouveau système tactique (en 3-5-2) testé par Olivier Frapolli et très bien appliqué par les joueurs. L'entraîneur avait fait le choix d'évoluer dans le même système que son adversaire du soir. Choix payant. Les joueurs se sont montrés à l'aise à l'image de la doublette Nzuzi-Robic à la pointe de l'attaque lavalloise et non plus excentrés sur les côtés. De quoi offrir de nouvelles possibilités pour les prochains matchs.

Au classement de National le Stade Lavallois est 9e à six points du podium. Vendredi prochain les Mayennais recevront le Gazélec Ajaccio au stade Francis Le Basser, à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne.

La feuille de match

Stade Lavallois : Florian Escales - Adon Gomis, Xavier Tomas, Maxence Carlier - Latouchent, Soares, Baba Cissé, A. Dembélé, Lebeau (Ndiaye, 80') - Nzuzi (Badiane, 87'), Robic (Maah, 73')

Buts : Villefranche : Thomas Robinet (56') / Stade Lavallois : Antony Robic (61')

Avertissements : Alliou Dembélé, Antony Robic