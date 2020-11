National (J12) : battu à domicile par Bourg-en-Bresse, le Stade lavallois n'avance plus

Le Stade lavallois a subi une deuxième consécutive en étant battu sur sa pelouse par Bourg-en-Bresse, 1-0. Plus inquiétant, c'est le cinquième match sans victoire et sans marquer le moindre but dans le jeu.

Depuis le début de l'automne, le Stade lavallois n'avance plus. Deux points pris seulement sur 15 possibles. Deux nuls et trois défaites en six semaines. Et dans ce même temps, un seul but marqué, et sur penalty. L'attaque lavalloise est en panne sèche.

Contre Bourg-en-Bresse, et dans un stade Francis Le Basser vide en raison du huis clos, le Stade lavallois a vécu le même scénario que face au Red Star cinq semaines plus tôt. Un but encaissé à la demi-heure de jeu et des Tango obligés de courir après le score. Le Stade lavallois n'a pas su marquer dans ses temps forts mais a encaissé un but lors de l'un de ses temps faibles. Cruel.

Au classement, le Stade lavallois est 6e et s'éloigne du leader, le SC Bastia. Dans une semaine, les footballeurs mayennais se déplaceront à Villefranche, une équipe de bas de tableau. Il faudra rebondir sous peine de voir s'effriter les ambitions de remontée en Ligue 2.

Laval - Bourg-en-Bresse : 0-1 (mi-temps : 0-1). Arbitre : Ali Djedid. Match à huis clos.

But pour Bourg-en-Bresse : Montiel (31').

Avertissement pour Laval : Mendy (65').

Laval : Sauvage - Tré, Mendy, Carlier, Seidou - Sylla (Nzuzi, 62'), Dembélé (cap.), Boudjemaa - Brun, Caddy, Robinet (Ouadah, 46').

