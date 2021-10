National (J12) : le Stade Lavallois à l'épreuve de la meilleure défense du championnat

Le Stade Lavallois n'a plus perdu à l'extérieur depuis le 13 août dernier (défaite à Annecy) et reste notamment sur trois victoires consécutives en déplacement. Rassurant. Mais un gros morceau s'annonce pour le compte de la 12e journée de National avec un voyage dans les Ardennes pour y affronter les fameux Sangliers de Sedan.

Ce promu, qui sort d'une saison blanche en National 2, occupe une surprenante 5e place avec une seule défaite au compteur et la meilleure défense du championnat (5 buts encaissés). La tâche s'annonce donc compliquée pour les Tango emmenés par l'ancien Sedanais, Geoffray Durbant.

Après les premiers résultats de cette 12e journée disputée en semaine en raison de la Coupe de France (6e tour ce week-end), on se dit que Laval joue gros ce soir. En cas de victoire, le Stade recolle à hauteur de Sedan et reste dans le bon wagon derrière les deux locomotives, Annecy et Bourg-en-Bresse. En revanche, si c'est un résultat négatif ce jeudi, Laval serait décroché, au milieu du gué, à 7 points du podium et avec 7 points d'avance sur la zone rouge.

La rencontre Sedan / Laval débute à 18h30 et sera à suivre en direct sur France Bleu Mayenne.

Le groupe lavallois

Voici les joueurs retenus par l'entraîneur Olivier Frapolli pour ce match à Sedan. Un groupe de 17 joueurs pour 16 places. Le milieu offensif François-Xavier Fumu Tamuzo, blessé et le défenseur central, Pierrick Cros, touché au mollet, ne sont pas du voyage.

Gardiens : Alexis Sauvage, Théo Châtelain

Défenseurs : Yasser Baldé, Bryan Goncalves, Kevin Perrot, Marvin Baudry, Rémy Duterte, Edson Seidou, Baptiste Etcheverria

Milieux : Jimmy Roye, Julien Maggiotti, Ryan Ferhaoui, Jordan Adéoti

Attaquants : Geoffray Durbant, Sébastien Da Silva, Kader N'Chobi, Yohan Brun

Blessés : Ludéric Etonde, Maxime Hautbois, Maxence Carlier, François-Xavier Fumu Tamuzo, Pierrick Cros

Choix du coach : Atila Fontinha, Yazid Aït Moujane, Randi Goteni

Le classement après les premiers matches de cette 12e journée de National :