National (J12) : le Stade Lavallois à la recherche d'un second souffle contre Bourg-en-Bresse

Ce vendredi le stade Francis Le Basser sonnera creux, une nouvelle fois. Covid-19 oblige, le match contre Bourg-en-Bresse aura lieu à huis clos. C'est dans ce triste contexte que les Lavallois devront pour autant se faire plaisir en gagnant à nouveau et redonner le sourire à leurs supporters.

Le Stade Lavallois n'a plus gagné depuis le 21 septembre (2-1 à domicile contre Annecy). La machine s'est grippée et le secteur offensif est en panne sèche : seulement trois buts sur les cinq dernières rencontres. Mais au contraire d'un mois d'octobre éprouvant, avec une interruption de trois semaines du championnat et d'une semaine à trois matchs juste après, le groupe a cette fois-ci bénéficié d'une semaine d'entraînement presque normale. La dernière rencontre date de jeudi dernier à Bastia. "On travaille toujours dans la continuité mais dans ce genre de période on peut mettre l''accent sur certaines choses" déclare Olivier Frapolli, l'entraîneur du Stade Lavallois. "Si on pense qu'on doit travailler davantage un secteur, on va le faire. Mais la programmation reste classique" ajoute-t-il.

"On n’est pas les plus à plaindre"

Contre l'équipe de Bourg-en-Bresse, Laval doit donc casser la spirale négative pour rester dans le haut du classement. Il est loin d'être décroché puisque 4e à trois points du SC Bastia, le leader de National. Une victoire redonnerait de la confiance dans un contexte général assez morose. "On est pas à plaindre. C'est vrai que les trois semaines sans matches perturbent mais bon ... en ce moment je pense plutôt aux petits commerçants de Laval qui sont obligés de fermer. Eux n'ont pas de visibilité sur un mois, sur deux mois. Je pense à tous ces gens qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles. Donc oui l'exercice de notre pratique est perturbé mais on n’est pas les plus à plaindre" explique le technicien.

Pour la réception de Bourg-en-Bresse, le milieu de terrain Moussa Sao est toujours forfait, victime d'une lésion musculaire. Laval-Bourg-en-Bresse, c'est à vivre en intégralité avec Xavier Chauvelon, Gildas Menguy et notre consultant Ulrich Le Pen dès 19h !