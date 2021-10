National (J12) : le Stade Lavallois fait chuter Sedan et signe un quatrième succès consécutif à l'extérieur

Geoffray Durbant a inscrit son 8e but de la saison, offrant la victoire à son équipe.

Le Stade Lavallois a su réagir après sa défaite illogique vendredi dernier à domicile contre Bourg-en-Bresse. Les Tango sont allés s'imposer sur la pelouse de Sedan, 1-0, infligeant aux Ardennais leur première défaite à domicile. C'est le quatrième succès consécutif à l'extérieur (à chaque fois sur le score de 1-0) du club mayennais, ce qui est extrêmement rare. Il faut remonter à la saison 1975/1976 (Division 2) pour retrouver trace d'une telle série !

Le 8e but de Durbant

Aucun but n'a été marqué en première période alors que les Lavallois ont maîtrisé la situation avec notamment une belle occasion de Julien Maggiotti sur un centre venu de la gauche.

Les Tango ont su se montrer patients en seconde période. Et face à la meilleure défense de National, c'est le buteur maison, Geoffray Durbant qui a décanté la situation en inscrivant son huitième but de la saison, suite à une belle action collective avec un centre d'Edson Seidou légèrement dévié par Jimmy Roye.

Ce succès permet à Laval de revenir à hauteur de son adversaire du soir avec 20 points et de rester au contact des équipes de tête.

Un long retour en car attendaient les joueurs et le staff avant de retrouver la plaine des Gandonnières dès ce vendredi après-midi. Car dimanche, le Stade Lavallois remet le bleu de chauffe. Le 6e tour de la Coupe de France avec un déplacement - moins long celui-là - à Vertou en Loire-Atlantique.

La réaction du coach

Pour l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli, "cette victoire est méritée sur l'ensemble du match. On a multiplié les occasions en seconde période et on a su marquer sur un temps fort."

La feuille de match

CS Sedan - Laval : 0-1 (0-0). Arbitre : William Toulliou. 2500 spectateurs environ.

But pour Laval : Durbant (76').

Avertissements pour Laval : Durbant (2'), Baldé (5'), Goncalvès (51').

Laval : Sauvage - Baldé, Baudry, Goncalvès - Perrot, Maggiotti, Roye, Adéoti, Duterte (Seidou (73') - Da Silva (N'Chobi 73'), Durbant (Brun 82').

Les résultats et le classement

Les résultats de la 12e journée de National.