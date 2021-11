National (J13) : le Stade Lavallois renoue avec la victoire à domicile mais perd trois joueurs sur blessure

Le Stade Lavallois ne voulait pas passer à côté de l'occasion d'offrir une victoire à ses supporters avec la réception de Saint-Brieuc, 12e du championnat. Depuis le 17 septembre et le succès face au Mans, il y a eu les deux revers face à Châteauroux et Bourg-en-Bresse.

Les Tango ont rapidement été mis sur les bons rails grâce à l'inévitable Geoffray Durbant, auteur de son 9e but en championnat cette saison (13'). Et face à une équipe de Saint-Brieuc qui tentait crânement sa chance, les Lavallois sont parvenus à inscrire le deuxième but à l'heure de jeu par l'intermédiaire d'une frappe pied gauche de Julien Maggiotti.

Nez cassé pour le capitaine

Malgré plus de sept minutes de temps additionnel, et les nombreuses tentatives briochines tout au long de la seconde période (ah ce lobe de Julien Benhaim à la 67e minute qui touche le poteau et la barre des buts de Sauvage !), le Stade Lavallois n'a pas encaissé de but et a décroché, pour la première fois cette saison, un succès avec plus d'un but d'écart.

Mais le bémol de la soirée, c'est la blessure de plusieurs jours. Kevin Perrot d'abord, a été remplacé dès l'entame de la seconde période. Côte touchée. Puis Jimmy Roye a reçu un violent coup au visage. Le capitaine est sorti, nez cassé. Le milieu de terrain a pris la direction de l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne (les urgences du centre hospitalier de Laval sont fermées la nuit en ce moment). Enfin, Edson Seidou a terminé la rencontre en souffrance. Une suspicion de lésion musculaire pour le défenseur.

Au classement, le Stade Lavallois conserve sa 5e place car devant les équipes ne lâchent rien.

La réaction

Pour l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli, l'équipe "a atteint l'objectif qu'elle s'était fixé, renouer avec le succès à domicile".

La feuille de match

Laval - Saint-Brieuc : 2-0 (mi-temps : 1-0). Arbitre : Ali Djedid. 4113 spectateurs.

Buts pour Laval : Durbant (13'), Maggiotti (60')

Avertissements pour Laval : Duterte (43'), Etcheverria (72')

Laval : Sauvage - Baldé, Baudry, Seidou - Perrot (Etcheverria 46'), Adéoti, Roye (cap.) (Goteni 52'), Maggiotti, Durterte (Brun 90'+1) - Da Silva, Durbant (N'Chobi 82').

Les résultats et le classement

Les résultats de la 13e journée de National.