National (J14) : un festival de buts et enfin une victoire pour le Stade lavallois

Tout le monde se demandait quand cette série négative allait prendre fin. L'histoire retiendra que c'est face à Sète que le Stade lavallois a mis fin à sept matches sans victoire. La rencontre a été un peu folle avec pas moins de six buts inscrits au total. Laval a mené 2-0 puis les Sétois sont parvenus à égaliser (2-2, 70'). C'est Luderic Etonde qui a libéré son équipe, quatre minutes seulement après son entrée en jeu. Le quatrième but de Laval inscrit en toute fin de match est plus anecdotique mais il a permis aux Tango de ne pas avoir à stresser dans les dernières minutes de la rencontre. Quatre buts dans une rencontre (record cette saison) pour une équipe qui n'avait plus marqué dans le jeu depuis le 21 septembre.

Un triplé de Robinet, une première

Il a été le grand artisan de cette victoire. Thomas Robinet a inscrit un triplé, le premier de sa carrière. Comme le veux la tradition, l'attaquant lavallois a récupéré le ballon du match à l'issue de la rencontre.

On retiendra aussi le premier but cette saison et le premier but en National de l'attaquant de 20 ans, Luderic Etonde.

Au classement, le Stade lavallois remonte à la 6e place à deux points du podium (Cholet et le Red Star qui s'affrontent ce samedi). La semaine prochaine, les Tango se déplaceront à Concarneau, 10e.

La réaction de l'entraîneur

La feuille de match

Laval - Boulogne : 4-2 (mi-temps 2-1). Arbitre : Samir Zolota. Match à huis clos.

Buts pour Laval : Robinet (23', 25', 90'), Etonde (80') ; pour Sète : Hissane (32'), Orinel (70').

Avertissements pour Laval : Dembélé, Duponchelle, Ouadah, Sauvage.

Laval : Sauvage - Duponchelle, Mendy, Cros, Seidou - Ouadah (Carlier 87'), Dembélé (cap.), Sylla (Etonde 76'), Boudjemaa - Brun (Nzuzi 72'), Robinet.

Les résultats et le classement

Les résultats de la 14e journée de National.