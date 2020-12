National (J15) : pas de deuxième victoire consécutive pour le Stade lavallois, tenu en échec à Concarneau

Le Stade lavallois voulait enchaîner après sa victoire à domicile la semaine dernière. Mais les Tango doivent se contenter d'un cinquième match nul à l'extérieur (1-1). Pourtant, l'équipe mayonnaise pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score. Un superbe but, une madjer (talonnade dos au but) de Mohamed Ouadah, son cinquième but cette saison.

Le Stade lavallois mène au moment de rentrer au vestiaire mais se retrouve privé de Prince Mendy. Le défenseur central est sorti sur civière, touché au talon, après une semelle de l'ancien Lavallois, Alexandre Vincent.

En seconde période, Laval recule et la punition tombe. Une faute d'Edson Seidou provoque un coup franc qui amène l'égalisation de Concarneau.

En toute fin de match, la recrue Ervin Taha est proche de marquer le second but après une chevauchée incroyable de près de 50 mètres. Son tir est détourné par le poteau des buts bretons.

Au classement, le Stade lavallois conserve sa sixième place et devra aller chercher la victoire dans deux semaines à Bastia-Borgo.

La réaction du coach

L'analyse de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli à l'issue de la rencontre.

La feuille de match

Concarneau - Laval : 1-1 (0-1). Arbitre : William Toulliou. Match à huis clos.

Buts pour Laval : Ouadah (26') ; pour Concarneau : Benali (69')

Avertissements pour Laval : Brun (61'), Seydou (68'), Carlier (90'+2).

Laval : Sauvage - Duponchelle, Mendy (Carlier 45'), Cros, Seidou - Ouadah, Dembélé (cap.), Boudjemaa, Nzuzi (Taha 79') - Brun (Etonde 62').

Les résultats et le classement

Les résultats de la 15e journée de National.