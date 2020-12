National (J16) : le Stade lavallois remporte une précieuse victoire sur la pelouse de Bastia-Borgo

Le Stade lavallois termine l'année sur une victoire à l'extérieur en s'imposant à Bastia-Borgo, 3-1. Un succès important pour rester dans la course à la montée.

L'attaquant Thomas Robinet a inscrit son 7e but de la saison, son 3e sur penalty.

C'était l'objectif et il est atteint. Le Stade lavallois termine l'année 2020 sur une victoire. C'est le troisième succès à l'extérieur cette saison après Orléans et Saint-Brieuc.

Les Tango ont ouvert le score dès la 5e minute par son nouvel attaquant Ervin Taha. Une entame idéale gâchée par l'égalisation quelques minutes plus tard de l'équipe corse par l'intermédiaire de l'ancien Lavallois, Wilson Isidor.

Laval réduit à 10

La situation se complique juste avant la pause, lorsque le Stade lavallois est réduit à dix suite à l'expulsion sévère du défenseur Maxence Carlier. Mais avant l'heure de jeu, Mehdi Boudjemaa, virevoltant, est tout près d'inscrire le deuxième but. Le joueur prêté par Guingamp obtient le penalty. Il est transformé par Thomas Robinet qui inscrit ainsi son 7e but de la saison, le troisième sur penalty et fait oublier le penalty manqué au Mans.

C'est l'ancien joueur bastiais, Mohamed Ouadah qui offre définitivement la victoire aux siens en marquant le troisième but à un quart d'heure de la fin.

Grâce à ce succès, le Stade lavallois (seule équipe du top 10 à s'imposer) remonte à la 5e place au classement de National. Le dernier match de la phase aller opposera le Stade lavallois à Créteil.

Les joueurs et le staff vont avoir dix jours de vacances une fois leur retour en Mayenne ce samedi. La reprise de l'entraînement a été fixée au 29 décembre.

La réaction du coach

L'analyse de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli à l'issue de la rencontre.

La feuille de match

Bastia Borgo - Laval : 1-3 (1-1). Arbitre : Ali Djedid. Match à huis clos.

Buts pour Laval : Taha (5'), Robinet (56' s.p), Ouadah (75') ; pour Borgo : Isidor (13')

Avertissements pour Laval : Boudjemaa (36'), Frapolli (83'). Expulsion : Carlier (41), Sergent (90'+2).

Laval : Sauvage - Tré, Cros, Carlier, Duponchelle - Sao (Caddy 88'), Dembélé (cap.), Boudjemaa, Ouadah (Sylla 80') - Robinet, Taha (Cottereau 46').

Les résultats et le classement

Les résultats de la 16e journée de National.