National (J16) : le Stade Lavallois bat Chambly et poursuit sa marche en avant

Pour son dernier match de l'année 2021 en championnat et à Le Basser, les joueurs du Stade Lavallois ont offert une belle victoire à leur public. Laval a dominé Chambly 2-1 après avoir été mené 1-0 à la demi-heure de jeu. Un but inscrit sur un contre alors que les Tango dominaient dans la possession du ballon. Heureusement, l'avance de Chambly a été de courte durée puisque quelques minutes plus tard, Bryan Goncalves envoyait le ballon au fond des filets sur un coup franc situé à environ 25 mètres du but adverse. C'est le deuxième but cette saison du défenseur central, le premier en championnat.

Brun passeur, Durbant buteur

Les deux équipes rentrent dos à dos aux vestiaires. L'entame de la seconde période reste à l'avantage des Lavallois et il ne faut pas attendre très longtemps pour voir Laval prendre l'avantage pour la première fois. Un énorme travail de l'attaquant Yohan Brun, titulaire pour la deuxième fois de la saison, permet à Geoffray Durbant de marquer, de la tête, son onzième but de la saison.

A part en toute fin de match, sur quatre corners consécutifs, Laval n'a pas été vraiment inquiété en seconde période. C'est le 4e succès du club mayennais en cinq matches. Laval a remporté neuf de ses douze derniers matches. Au classement, le Stade est 5e avec 29 points à trois longueurs du podium.

Le Stade Lavallois terminera l'année samedi prochain (18 décembre) avec son match des 32e de finale de la Coupe de France à Quevilly-Rouen Métropole.

La réaction

L'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli, est satisfait de ce succès à domicile qui bonifie la victoire obtenue à Boulogne la semaine dernière : "depuis notre première victoire contre Cholet, on est sur une série de neuf victoires en douze matches. On fait une bonne opération".

La feuille de match

Laval - Chambly : 2-1 (mi-temps : 1-1). Arbitre : Mickael Leleu. 3465 spectateurs.

Buts pour Laval : Goncalves (35'), Durbant (52') ; pour Chambly : Berthier (27')

Avertissement pour Laval : Baudry (29')

Laval : Sauvage - Baudry, Cros, Goncalves - Etcheverria, Adéoti, Roye (cap.) (Goteni 88'), Maggiotti, Durterte (Perrot 82') - Brun (Da Silva 76'), Durbant.