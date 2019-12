National (J17) : le Stade lavallois termine l'année sur une belle série

Dans un contexte toujours particulier en Corse, le Stade lavallois a atteint son objectif, rester invaincu sur les mois de novembre et décembre en championnat. Les Tango sont allés chercher le nul (0-0) sur la pelouse (synthétique) de Bastia-Borgo.

Xavier Tomas et le Stade lavallois terminent l'année sur une série de six matches sans défaite.

Les joueurs du Stade lavallois vont pouvoir passer de bonnes fêtes de fin d'année. ils ont atteint leur objectif, celui de ne pas perdre en Corse. La belle série entamée le 1er novembre à Villefranche se poursuit. Six matches consécutifs sans perdre et un seul but encaissé sur cette période.

Face à une vaillante équipe de Bastia Borgo, les Mayennais n'ont pas livré un match extraordinaire mais se sont montrés solide en défense. Le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre en fin de rencontre. Le gardien, Valentin Belon, fait un arrêt réflexe puis sur le contre qui suit, Wilson Isidor est tout prêt d'ouvrir le score. Et ensuite, Laval a trois corners et la frappe d'Antony Robic est repoussée de justesse par le gardien corse.

Un climat tendu

La rencontre s'est déroulée dans un état d'esprit loin d'être irréprochable.Les joueurs et le staff lavallois ont du composer avec les intimidations du club adverse. A plusieurs reprises, on a vu le président du FC Bastia-Borgo, Antoine Emmanuelli, se lever du banc de touche pour se diriger vers le banc lavallois. Le retour aux vestiaires a été houleux dans le tunnel. Si bien que les Lavallois ont menacé de ne pas reprendre le jeu en seconde période si toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que la rencontre se déroule normalement. Finalement, la partie est allée à son terme. Et dans ce contexte, le point pris par Laval à Bastia est un bon résultat.

La blessure de Gomis

Le principal point noir de la soirée, c'est la blessure d'Adon Gomis. Le défenseur central, touché, est sorti dès la 30e minute, remplacé par Bira Dembélé. Gomis souffre du genou droit. Il a rejoint le car à la fin du match, aidé par l'entraîneur adjoint Pascal Braud, et la kiné du Stade lavallois, Lise Betton. Le staff redoute une grave bessure qui pourrait éloigner le jeune défenseur central de la compétition pour plusieurs semaines.

La feuille de match

Bastia Borgo - Laval : 0-0. Arbitre : Anthony Ustaritz. 300 spectateurs environ.

Avertissements pour Laval : B. Cissé (13'), Tré (45'), Maah (48'), Latouchent (73').

Laval : Belon - Cissé, Tomas, Gomis (B. Dembélé 30') - Tré, A. Dembélé (cap.), Ndiaye, Latouchent - Robic, Gendrey, Maah (Isidor 85').

