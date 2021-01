National (J18) : deuxième défaite consécutive pour le Stade lavallois battu à Avranches

Après sa défaite à domicile la semaine dernière, le Stade lavallois avait à coeur de se racheter lors de son déplacement à Avranches. Après une première période sans but et au cours de laquelle, les Mayennais ont été mis en difficulté pendant un bon quart d'heure, les choses se sont décantées en seconde période. Le Stade lavallois ouvre le score grâce à sa dernière recrue, Ervin Taha (deuxième but en quatre matches). Depuis le début de saison, jamais le Stade lavallois n'a perdu un match après avoir ouvert le score. Pourtant, c'est ce qui s'est produit ce vendredi soir à Avranches. Les Manchois ont égalisé rapidement après. Et à huit minutes de la fin, sur un exploit individuel, l'équipe d'Avranches a pris l'avantage pour la première fois de la rencontre.

Le Stade lavallois n'a donc pas encore pris le moindre point en 2021. Une situation préoccupante pour une équipe qui ambitionne de jouer le haut de tableau. Pour l'instant, les Tango rétrogradent à la 9e place, soit au milieu de classement de National et vont devoir réagir dès vendredi prochain contre Saint-Brieuc. Il y a urgence à prendre des points rapidement.

La réaction du coach

L'analyse de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli à l'issue de la rencontre.

La feuille de match

Avranches - Laval : 2-1 (0-0). Arbitre : Robin Chapapria. Match à huis clos.

Buts pour Laval : Taha (54') ; pour Avranches : Boateng (59'), Ounahi (82').

Avertissement pour Laval : Robinet (64').

Laval : Sauvage - Tré, Cros, Seidou, Duponchelle - Sao, Dembélé (cap.), Boudjemaa (Caddy 85'), Taha (Etonde 67') - Robinet, Brun (Sylla 80').

Les résultats et le classement

Les résultats de la 18e journée de National.