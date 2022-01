National (J18) : le Stade Lavallois domine Annecy et monte sur le podium pour la première fois de la saison

Le Stade Lavallois jouait gros dans le cadre de cette 18e journée de National. En match décalé, les Tango recevaient Annecy, 2e du championnat avec seulement deux défaites à son actif. Dès l'entame de la rencontre, la tension est palpable, l'ambiance électrique entre les deux équipes. Après une demi-heure sans beaucoup d'occasions, un premier fait de jeu intervient. Le milieu récupérateur Ahmed Kachi est expulsé pour une vilaine faute sur l'attaquant Geoffray Durbant. Les deux équipes rentrent au vestiaire dos à dos.

Trois cartons rouges

A onze contre dix, le Stade Lavallois trouve l'ouverture peu avant l'heure de jeu grâce à son milieu de terrain, Julien Maggiotti. Sur un centre de Durbant, le Bastiais envoie un missile dans le fond du filet (1-0). Quelques minutes après, nouvelle expulsion du côté d'Annecy. Jonathan Ruque est sanctionné d'un second carton jaune pour un tacle trop appuyé. En double supériorité numérique, le Stade Lavallois hésite entre conserver l'avantage et inscrire le deuxième but. L'expulsion du Lavallois Bryan Goncalves (71') réduit encore un peu plus la marge de manœuvre face à l'une des meilleures équipes du championnat. Finalement, les Tango résistent et s'imposent au terme d'un match de moyenne qualité. mais l'essentiel est ailleurs.

Grâce à ce onzième succès de la saison, le Stade Lavallois grimpe sur le podium de National pour la première fois de la saison. Laval se retrouve à égalité avec son adversaire du soir, Annecy (35 points) avant de se déplacer à Villefranche dès ce vendredi pour un deuxième gros test dans la même semaine.

La réaction

L'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli, heureux après ce quatrième succès consécutif : "ce n'est pas le match le plus spectaculaire mais on rejoint Annecy au classement".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La feuille de match

Laval - Annecy : 1-0 (mi-temps : 0-0). Arbitre : Faouzi Benchabane. 3686 spectateurs.

But pour Laval : Maggiotti (56')

Avertissements pour Laval : Maggiotti (21'), Baudry (79')

Expulsions pour Laval : Goncalves (71') ; pour Annecy : Kashi (36'), Ruque (62')

Laval : Sauvage - Baldé, Baudry, Goncalves - Etcheverria (Cros 90'+6), Adéoti, Roye (cap.), Maggiotti (Fumu Tamuzo 81'), Durterte - Da Silva, Durbant (N'chobi 75').

Les résultats et le classement

A venir