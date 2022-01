National (J19) : le Stade Lavallois leader, après sa victoire historique à Villefranche

Le Stade Lavallois a signé la semaine parfaite. Pourtant, en affrontant deux équipes de haut de tableau de National (Annecy puis Villefranche), la mission n'était pas simple. Trois victoires en trois matches en janvier, cinq succès consécutifs en championnat, sept victoires de suite à l'extérieur. Avec ce 3/5/7, on résume la dynamique actuelle du club mayennais.

Au stade Armand Chouffet, où le Stade Lavallois n'avait jamais gagné et où Villefranche est invaincu depuis plus d'un an, les Mayennais ont ouvert le score dès la 9e minute grâce à Kader N'Chobi bien servi par Julien Maggiotti. Une bonne entame de match des Tango qui rentrent aux vestiaires avec ce but d'avance. Villefranche parvient à égaliser en début de seconde période. Mais l'égalité est de courte durée, puisque dix minutes plus tard, c'est N'Chobi, encore lui, qui trompe l'ancien Lavallois Jean-Christophe Bouet d'une reprise de la tête sur une offrande du capitaine Jimmy Roye. En une heure, Kader N'Chobi a inscrit autant de buts qu'en 18 journées de championnat. Chapeau. Laval inscrit deux buts face à la meilleure défense du championnat. Et les Caladois ne sont jamais parvenus à égaliser. Grâce notamment au gardien lavallois, Alexis Sauvage, impérial face à son ancien club.

Pour tenir le résultat, les footballeurs mayennais ont encore fait preuve d'une très belle solidarité et d'un mental à toute épreuve. Le mois de janvier, toujours très important, mais souvent médiocre à Laval, est réussi. Avec neuf points pris sur neuf possible, le club Tango est sur orbite. Il est plus que jamais un candidat très sérieux à la montée en Ligue 2.

Ce vendredi soir, avant le choc entre Annecy et Concarneau lundi prochain, le Stade Lavallois est tout simplement leader de National.

La réaction du coach

L'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli, était très heureux après cette deuxième victoire de la semaine : "il faut savourer".

La feuille de match

Villefranche - Laval : 1-2 (0-1). Arbitre : Ali Djedid. 1500 spectateurs environ.

Buts pour Laval : N'Chobi (9', 61') ; pour Villefranche : Taufflieb (51').

Laval : Sauvage - Baldé, Cros, Baudry - Etcheverria, Maggiotti, Roye, Adéoti (Ferhaoui 80'), Seidou- Durbant (Fumu Tamuzo 84'), N'Chobi (Da Silva 76').

Les résultats et le classement

Les résultats de la 19e journée de National.