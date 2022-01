National (J19) : le Stade Lavallois à Villefranche, sans Perrot ni Goncalves mais avec détermination

Le Stade Lavallois, 3e de National, se déplace à Villefranche ce vendredi pour le compte de la 19e journée de National. Avec l'ambition de poursuivre cette belle série en cours et de rester devant son adversaire du soir au classement.

Troisième et dernier match du mois de janvier pour le Stade Lavallois qui est à jour de son calendrier, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de clubs. Après la réception d'Annecy lundi (victoire 1-0), les Tango se déplacent à Villefranche Beaujolais, 4e. Les footballeurs mayennais restent sur quatre victoires consécutives et sur une série incroyable de six succès de suite à l'extérieur. Pour la première fois sur le podium de National, le Stade Lavallois compte bien y rester à l'issue de cette 19e journée. Pour cela, il ne faudra pas perdre à Villefranche. Reste à savoir si les footballeurs mayennais seront capables d'enchaîner deux victoires dans la même semaine. Sur les trois dernières saisons, Laval n'a jamais gagné au stade Armand Chouffet à Villefranche.

Un mois sans match pour Goncalves

Le défenseur central Bryan Goncalves, expulsé lundi contre Annecy, a écopé de trois matches de suspension. C'était le barème compte tenu du rapport de l'arbitre. Le joueur, titulaire à 16 reprises cette saison, ne pourra rejouer qu'à partir du 18 février (contre Avranches, J22). Un coup dur pour l'équipe car Bryan Goncalves est un des joueurs majeurs du Stade.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le groupe lavallois

Un groupe de 17 joueurs est parti à Villefranche en car ce jeudi. Si Carlier et Seidou reviennent dans le groupe, en revanche, le défenseur Kevin Perrot n'y figure pas.

Gardiens : Alexis Sauvage, Maxime Hautbois

Défenseurs : Yasser Baldé, Rémy Duterte, Marvin Baudry, Baptiste Etcheverria, Pierrick Cros, Maxence Carlier, Edson Seidou

Milieux : Ryan Ferhaoui, Jimmy Roye, Julien Maggiotti, Jordan Adeoti, François-Xavier Fumu Tamuzo

Attaquants : Geoffray Durbant, Sébastien DAa Silva, Kader N’Chobi

Blessés : Ludéric Etonde, Randi Goteni

Reprise : Théo Châtelain

Suspendu : Bryan Goncalves

Choix du coach : Atila Fontinha, Kevin Perrot, Yazid Aït Moujane

Le match Villefranche / Laval débute à 19 heures. Soirée foot dès 18h45 sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant Ulrich Le Pen.