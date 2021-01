National (J19) : le Stade lavallois ne peut faire mieux qu'un match nul contre Saint-Brieuc

Comme fin octobre, début novembre, c'est par un match nul 0 à 0 que le Stade lavallois a stoppé une série de deux défaites consécutives. Après Villefranche à l'extérieur, c'est à domicile face à Saint-Brieuc que le scénario s'est répété.

Les Tango ont été mis en difficulté par cette équipe briochine après avoir pourtant allumé la première mèche grâce à Dorian Caddy, titularisé pour la quatrième fois cette saison. La suite de la première période a été dominé dans la possession par l'équipe des Côtes d'Armor.

En seconde période, le Stade lavallois est parvenu à jouer plus haut mais sans parvenir à marquer malgré une très belle occasion pour Thomas Robinet.

Avec un seul point pris au mois de janvier sur neuf possible, le Stade lavallois marque de nouveau le pas. Et perd du terrain sur les deux équipes de tête. Les Mayennais vont devoir retrouver un minimum de fond de jeu pour rester dans la première partie de tableau et penser au maintien avant d'aller viser plus haut (la troisième place, celle de barragiste).

La réaction de l'entraîneur

Pour l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli, ce résultat permet de stopper l'hémorragie.

La feuille de match

Laval - Saint-Brieuc : 0-0. Arbitre : Marc Bollengier. Match à huis clos.

Avertissements pour Laval : Mendy (10'), Tré (17'), Cros (50').

Laval : Sauvage - Tré, Mendy, Cros, Dupochelle - Sao, Dembélé (cap.), Boudjemaa, Taha - Robinet, Caddy.

Les résultats et le classement

Les résultats de la 19e journée de National.