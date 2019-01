National (J19) : le Stade lavallois perd à Bourg-en-Bresse malgré deux penalties

Bourg-en-Bresse, France

Après quatre mois sans victoire à l'extérieur, le Stade lavallois comptait sur ce déplacement dans l'Ain pour mettre fin à cette longue période de disette. Mais malheureusement, la série va encore s'allonger car les footballeurs mayennais ont été incapables de s'imposer face à une équipe de deuxième partie de tableau.

Deux penalties en huit minutes

Peu d'occasions franches en première période et un score vierge à la pause. Dès le début de la seconde période, Laval obtient un penalty suite à une faute sur Nicolas Verdier. Gaël Danic transforme et maque ainsi son 5e but de la saison, le 3e sur penalty. Et huit minutes plus tard, rebelote. Cette fois, c'est Gabriel Etinof qui est fauché dans la surface de réparation. Gaël Danic décide à nouveau de frapper, mais là, son tir est repoussé par le pied du gardien bressan, le Mayennais Matthieu Pichot. C'est le tournant du match. Bourg-en-Bresse parvient à égaliser dix minutes après puis à prendre l'avantage à vingt minutes de la fin. Deux buts encaissés sur coup de pied arrêté comme la semaine dernière face à Boulogne. Les Lavallois n'arrivent pas à marquer, tant les occasions sont peu nombreuses et la qualité de jeu médiocre.

Le Stade lavallois n'a remporté qu'un seul de ses 7 derniers matches ! A peine la phase retour commencée que déjà les objectifs s'éloignent.

La feuille de match

Bourg-en-Bresse - Laval : 2-1 (mi-temps : 0-0). Arbitre : Floris Aubin. 1302 spectateurs.

Buts pour Rodez : Amiot (67'), Pierre-Charles (73') ; pour Laval : Danic (50' s.p).

Avertissements pour Laval : Lambèse (65'), Ba (71'), Scaramozzino (90'+2).

Laval : Bouet - Ba, Dembélé, Scaramozzino - Lambèse Makhedjouf, Obbadi (Milosevic 77'), Mabussi - Etinof (Vincent 71'), Danic (Guirassy 71'), Verdier.