National (J2) : en conquérant, le Stade Lavallois veut ouvrir son compteur point à Annecy

Le revers contre l'US Orléans (0-1) a laissé un goût amer dans la bouche des joueurs du Stade Lavallois la semaine dernière, tant l'écart entre les deux équipes était faible, et que Laval, malgré le résultat, a montré de belles choses offensivement. Et c'est bien dans le secteur défensif que les Mayennais ont pêché, dans un système à trois défenseurs centraux qui met forcément du temps à se mettre en place.

Stratégie identique ?

En l'absence de Pierrick Cros, touché aux adducteurs, le Stade Lavallois pourrait malgré tout se présenter encore en 3-5-2, avec la titularisation de Maxence Carlier par exemple, aux côtés de Bryan Goncalves et de Yasser Baldé. À moins que l'entraîneur Olivier Frapolli ne repasse en 4-4-2 pour cette rencontre. Ce qui n'est pas la tendance. Cette semaine le coach a évoqué, séance vidéo à l'appui, le repli défensif de son équipe, elle qui avait eu tendance à trop se découvrir contre Orléans et à attaquer de façon un peu désorganisée. "Dans notre organisation il y a des sécurités, des joueurs qui ont la responsabilité d'avoir le bon positionnement pour être prêts à anticiper les contre-attaques en cas de perte de balle. Quand on engage beaucoup de joueurs offensivement on doit être aussi capable de maîtriser les contres adverses" explique Olivier Frapolli.

Un maigre bilan

Loin de ses bases, sans un public acquis à sa cause, Laval doit se montrer conquérant s'il souhaite jouer la montée en Ligue 2. "On sait qu'en National c'est primordial d'avoir des résultats à l'extérieur. On est revanchard par rapport au premier match. On a de grandes attentes pour ce premier déplacement" déclare le défenseur Rémy Duterte. L'an dernier les Mayennais avaient plutôt bien voyagé, ramenant 19 points sur 41 possibles, tout en terminant meilleure défense du championnat hors de Le Basser (13 buts encaissés en 17 matchs).

Pour Maxence Carlier, défenseur central, il y a de quoi être encore confiant cette année. "On est un groupe expérimenté. La moyenne d'âge est de 27 ans, contrairement à l'an dernier où on était à 24 ans de moyenne. Beaucoup de coéquipiers connaissent par cœur le championnat de National, donc ça amène un plus" estime un des rescapés de l'an dernier.

Retrouvailles avec Bosetti

Comme l'équipe d'Orléans la semaine dernière, le Stade Lavallois rencontre ce vendredi une équipe dont l'effectif n'a pas été chamboulé cet été. Le FC Annecy s'est maintenu in extremis la saison dernière en terminant 14e (40 point). Au rayon des arrivées deux retiennent l'attention des supporters lavallois : Alexy Bosetti, l'ancien chouchou de Le Basser a débarqué en juin. L'attaquant a porté le maillot Tango entre 2017 et 2019). Et Florian Escales le gardien de but, dont le passage en Mayenne a été plus discret (2019-2020, vingt matchs).

Le groupe du Stade Lavallois

Gardiens : Alexis Sauvage – Théo Chatelain

Défenseurs : Bryan Goncalves – Maxence Carlier – Yasser Balde – Rémy Duterte – Baptiste Etcheverria

Milieux : Jordan Adeoti – Rayan Ferhaoui – Jimmy Roye – Julien Maggiotti

Attaquants: Yohan Brun – Geoffray Durbant – Kader N'chobi – Sébastien Da Silva – François-Xavier Fumu Tamuzo

Blessés : Ludéric Etonde – Kevin Perrot – Pierrick Cros

Reprise : Maxime HAUTBOIS

À la disposition de l’équipe réserve : Atila Fontinha, Randi Goteni, Yazid Aït-Moujane