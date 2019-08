National (J2) : Le Stade Lavallois ramène un point encourageant de Boulogne-sur-Mer (1-1)

Département Mayenne, France

Le Stade Lavallois n'est pas tombé dans le filet de Boulogne-sur-Mer ce vendredi soir, lors de la deuxième journée de National. Les Mayennais ramènent le point du match nul (1-1) pour leur premier voyage de la saison en championnat. Antony Robic a de nouveau marqué.

Un but rapide ...

Dès la 4e minute l'ancien nancéien s'est montré dangereux en tentant de lober Riffi Mandanda du bout du pied mais le défenseur Meddy Lina a sauvé le ballon sur sa ligne. A la 14e minute, Antony Robic claquait le cuir de la tête dans un but vide après un joli numéro de Sandy Nzuzi, décidément très à l'aise sur son côté gauche, et une passe légèrement déviée par le gardien boulonnais. Mais Laval a fini par craquer trois minutes plus tard. Saïd Id Azza partait dans le dos du défenseur Maxence Carlier et après s'être présenté face à Florian Escales le gardien mayennais, il l'ajusta d'un plat du pied qui laissa l'ancien marseillais statique sur sa ligne.

"Je me sens bien, je suis en réussite. Tant mieux pour moi et tant mieux surtout pour le groupe. Si j'arrive à marquer et à me démarquer c'est aussi grâce aux collègues" explique Antony Robic le meilleur buteur de Laval pour l'instant

... et un carton rouge

En deuxième période, les deux équipes se sont neutralisées. Boulogne a bien redémarré la partie et Florian Escales a dû s'employer pour ne pas encaisser un second but. A 20 minutes de la fin, les Lavallois se sont retrouvés en supériorité numérique, à 11 contre 10 après l’expulsion sévère du Boulonnais Rémy Duterte, mais Laval n’a pas su mettre le deuxième but. Tant pis pour le coach Olivier Frapolli, satisfait déjà de ce bon point ramené à l’extérieur.

"Oui parce que l'on est un peu dans l'inconnu par rapport à ce qu'on met en place et au nombre de joueurs qui sont arrivés au club. On s'en est plutôt bien tiré avec nos atouts et aussi nos faiblesses. Mais on a été cohérents de bout en bout. Le problème d'une équipe qui joue à 10 c'est que ça lui donne un supplément d'âme" déclare l'entraineur Olivier Frapolli.

Au classement du National après deux journées le Stade Lavallois est cinquième avec 4 points. Vendredi prochain les Mayennais reçoivent un autre gros morceau de ce championnat : Cholet (20h) au stade Francis Le Basser.

La feuille de match lavalloise

Composition : Escales - Soares, Gomis, Carlier, Latouchent - A. Dembélé, Ndiaye, Nzuzi (Badiane, 70'), Robic (Gendrey, 86'), El Mokeddem - Robert Maah

But : Antony Robic (14')

Cartons jaunes : Maxence Carlier et Youssouf Ndiaye