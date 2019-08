National (J2) : Un Stade Lavallois en rodage et en voyage à Boulogne-sur-Mer

Département Mayenne, France

Après une victoire qui a donné du baume au cœur en lever de rideau du National, vendredi dernier contre Le Puy-en-Velay (1-0), le Stade Lavallois fait ses valises pour la première fois de la saison avec un voyage sur la Côte d'Opale à Boulogne-sur-Mer pour la deuxième journée de championnat.

Bien voyager à nouveau

C'était là où le bât blessait la saison dernière. Avec seulement trois victoires (à Drancy, Cholet et à l'Entente Sannois-Saint-Gratien), trois matchs nuls et surtout dix défaites hors du stade Francis Le Basser, Laval avait en partie raté la montée en Ligue 2 à cause de ses performances à l'extérieur. Mais avec une équipe largement renouvelée et un contexte bien différent les Mayennais peuvent évidemment inverser cette fâcheuse tendance à mal voyager. Et il ne faudra pas tirer de conclusions hâtives sur ce Stade Lavallois en cas de revers à Boulogne-sur-Mer.

Gagner à l'extérieur c'est avant tout une question d'état d'esprit et d’attitude pour l'entraîneur Olivier Frapolli. "Les équipes qui réalisent un bon championnat sont des équipes qui sont régulières. Quand vous jouez à Boulogne ou sur d'autres terrains, il faut avoir à l'esprit de livrer un combat. Déjà dans les duels. Avant de penser à développer du jeu, ce qu'on a tenté de faire la semaine dernière contre Le Puy-en-Velay avec un jeu qui partait de derrière systématiquement, il faut déjà être très fort dans l'aspect défensif. Parce que l'on sait qu'on est un peu plus sollicité qu'à domicile" explique le coach.

Le temps des retrouvailles

La rencontre de ce vendredi soir aura, en tous les cas, une saveur particulière pour quelques joueurs du Stade Lavallois. Alliou Dembélé par exemple, qui a porté le maillot rouge et noir en 2014 (40 matchs), mais aussi pour Robert Maah. L'attaquant y a inscrit 16 buts en 29 matchs la saison dernière et avait terminé deuxième meilleur buteur du championnat de National. Suspendu lors de la première journée, le joueur de 34 ans a tout purgé et a hâte d'en découdre. "La compétition me manquait énormément, je suis content de revenir aux affaires avec le plaisir de revenir dans un endroit que j'appréciais" sourit le buteur. Alors a-t-il chambré ses coéquipiers ? A-t-il échangé quelques messages cette semaine avant le match de vendredi ? "On se renifle plus qu'on ne se chambre ... on s'attend et on est curieux de se revoir" confie Robert Maah.

Une rencontre particulière aussi pour Olivier Frapolli, l'entraîneur des Nordistes entre 2017 et 2019, avant un départ un peu surprise en mai pour la Mayenne. Olivier Frapolli avait pourtant commencé le recrutement du club nordiste pour cette saison. Il avait contacté un certain Anthony Scaramozzino, le défenseur qui évolue aujourd'hui avec le maillot rouge et noir alors que le coach a fait le chemin inverse. Malgré la volonté de travailler ensemble, Olivier Frapolli explique n'avoir jamais tenté de retenir Anthony Scaramozzino et de convaincre les dirigeants mayennais de le garder. "En partant de Boulogne-sur-Mer, le Président m'a demandé de ne pas court-circuiter le recrutement qui avait été entamé là-bas, de ne pas aller sur des joueurs qu'on avait ciblés" explique Olivier Frapolli.

Pour la rencontre à Boulogne-sur-Mer, le Stade Lavallois devrait compter sur les retours de Robert Maah et du défenseur Xavier Tomas. Le groupe sera communiqué ce vendredi matin.