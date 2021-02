National (J20) : le Stade lavallois arrache le match nul dans la dernière minute à Lyon

Thomas Robinet a inscrit son 9e but de la saison.

Le Stade lavallois n'est pas passé loin d'une troisième défaite en quatre matches de championnat depuis la reprise de janvier. En déplacement chez la lanterne rouge de National, les footballeurs mayennais espéraient remporter un premier succès. Mais c'est l'équipe du SC Lyon qui a ouvert le score en milieu de première période. Et une nouvelle fois, les Lavallois se sont retrouvés à devoir courir après le score.

On a assisté à une bonne réaction des Tango juste après le but lyonnais, mais cette période de domination est restée stérile. En seconde période, le match est équilibré sans beaucoup d'occasions franches pour Lyon. Les joueurs du Stade lavallois, eux, restent mobilisés.

Un Robinet tout neuf

Et l'abnégation des Tango s'est révélée payante. Après plusieurs tentatives, c'est enfin la bonne. L'attaquant Thomas Robinet trouve la faille dans la défense lyonnaise avec le soutien d'Ervin Taha. Le gardien mayennais Maxime Hautbois est battu. Ce neuvième but cette saison de Robinet permet à Laval d'égaliser dans la dernière minute du temps réglementaire. Une égalisation en fin de match qui sonne comme une victoire pour les joueurs et le staff.

Après cet intermède championnat, le Stade lavallois va se replonger dans son parcours de Coupe de France avec le 7e tour ce samedi à Saint-Philbert de Grand lieu. Le prochain match de National pourrait être la réception de Cholet le mardi 23 février sauf si le Stade lavallois est éliminé de la Coupe. Au quel cas, Laval se déplacerait à Annecy le vendredi 19 février.

La réaction du coach

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli à l'issue de la rencontre.

La feuille de match

SC Lyon - Laval : 1-1 (1-0). Arbitre : Aldric Chancioux. Match à huis clos.

Buts pour Laval : Robinet (90') ; pour Lyon : Tounkara (22').

Avertissements pour Laval : Seidou (36'), Boudjemaa (77').

Laval : Sauvage - Tré, Mendy, Cros, Seidou (Duponchelle 58') - Toufiqui, Dembélé (cap.) (Sylla 87'), Boudjemaa, Etonde (Nzuzi 70') - Taha, Robinet.

Les résultats et le classement

A venir