National (J20) : le Stade Lavallois, co-leader, à l'épreuve de Bastia-Borgo

Deux semaines après le dernier match de championnat, le Stade Lavallois retrouve la compétition. Pour le compte de la 20e journée de National, les Tango accueillent ce vendredi Bastia-Borgo, 17e du championnat. Mais cette équipe corse n'est plus la même depuis deux mois, suite à l'arrivée (en novembre) d'un nouvel entraîneur, Stéphane Rossi. Le club a remporté trois de ses cinq derniers matches. Le Stade Lavallois est co-leader de National.

Mais le classement n'est pas une obsession pour l'entraîneur Olivier Frapolli : "On n'y pense pas plus que ça. Le classement ne doit pas être une obsession. Evidemment, cela permet de travailler dans la sérénité, dans la confiance mais on sait que le championnat est difficile. Il est encore très long. Il ne faut pas se rajouter une pression par rapport à ça, rester fidèle à ce qu'on a l'habitude de faire depuis un petit moment. Le championnat est loin d'avoir donné son verdict donc il faut surtout rester très concentrés sur le 'comment y arriver', le 'comment faire' et ne pas perdre d'énergie sur tout le rester. On a besoin d'être à 100%."

Stade Lavallois / Bastia-Borgo, coup d'envoi de la rencontre à 19 heures au stade Francis Le Basser. Soirée foot dès 18h45 sur France Bleu Mayenne autour de Franck Gauteur, avec les commentaires de Gildas Menguy et d'Ulrich Le Pen.

Le groupe

Dans le groupe de 16 joueurs convoqué par Olivier Frapolli, il y a la première apparition de l'attaquant Ambroise Gboho qui a signé la semaine dernière en provenance de Chambly.

Gardiens : Alexis Sauvage, Maxime Hautbois

Défenseurs : Yasser Baldé, Rémy Duterte, Kevin Perrot, Marvin Baudry, Baptiste Etcheverria, Pierrick Cros

Milieux : Ryan Ferhaoui, Jimmy Roye, Julien Maggiotti, Jordan Adéoti

Attaquants : Geoffray Durbant, Sébastien Da Silva, Kader N’Chobi, Ambroise Gboho

Blessé : Ludéric Etonde

Suspendu : Bryan Goncalves

Choix du coach : Théo Châtelain, Atila Fontinha, Maxence Carlier, Edson Seidou, François-Xavier Fumu Tamuzo, Randi Goteni, Yazid Aït Moujane