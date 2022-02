National (J20) : la très belle série continue pour le Stade Lavallois qui bat Bastia Borgo

Le Stade Lavallois n'est pas tombé dans le piège lors de cette 20e journée de National. En recevant Bastia-Borgo, un mal classé, il y avait peut-être plus à perdre qu'à gagner car les Corses étaient invaincus sur le mois de janvier.

Avec une équipe type alignée par Olivier Frapolli, l'équipe lavalloise ouvre le score très rapidement. Une très belle reprise de Jimmy Roye à 20 mètres des buts bastiais qui trompe l'ancien gardien mayennais, Arnaud Balijon. C'est le but le plus rapide cette saison pour Laval et le deuxième pour le capitaine du Stade (Cholet, 5e journée). A ce moment de la partie, on se dit que le match peut être vite plié à l'avantage des Tango. Mais ils ne parviennent pas à inscrire le deuxième but avant la pause, ni avant l'heure de jeu... ni jamais. La défense lavalloise a tenu face à une valeureuse équipe corse qui n'a jamais rien lâché, mais qui a montré quelques limites. A l'inverse, si Laval n'a pas inscrit ce fameux second but, c'est en partie "à cause" d'Arnaud Balijon, auteur de trois parades en seconde période.

Au classement, le Stade Lavallois prend seul la tête du championnat, en attendant le match de Concarneau contre Villefranche, lundi 7 février (20h45). Annecy a perdu deux points en se faisant rejoindre par Boulogne. Et Laval possède désormais six points d'avance sur le 4e, Bourg-en-Bresse.

La réaction

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli, après cette nouvelle victoire à domicile : "un match difficile mais l'essentiel est acquis."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La feuille de match

Laval - Bastia-Borgo : 1-0 (mi-temps : 1-0). Arbitre : Romain Delpech. 4408 spectateurs.

But pour Laval : Roye (4')

Avertissement pour Laval : aucun

Laval : Sauvage - Baldé, Cros, Baudry - Etcheverria, Adéoti, Roye (cap.), Maggiotti (Ferhaoui 73'), Duterte (Perrot 88') - N'Chobi (Gboho 87'), Durbant (Da Silva 80').

Les résultats et le classement

A venir