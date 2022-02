National (J21) : le Stade Lavallois s'impose à Cholet et signe une série historique

L'équipe du Stade Lavallois n'en finit plus de gagner. Et à Cholet, le club mayennais a encore franchi une nouvelle étape. Les Tango se sont imposés avec deux buts d'écart pour la première fois à l'extérieur. C'est aussi la première fois que Laval inscrit trois buts dans un match. Et puis, que dire de ces séries en cours. Huitième victoire consécutive à l'extérieur (série débutée en septembre à Avranches). Et surtout septième succès de suite en championnat, ce qui constitue tout simplement un record dans l'histoire du club lavallois.

Comme à Boulogne au mois de décembre, les Lavallois se sont retrouvés menés au score. Cholet a marqué rapidement (9') sur coup franc. Mais sans paniquer, les Tango ont égalisé en étant patients et sereins (Baudry, 35') suite à un corner de Laval.

Et c'est autant de sérénité que Laval a pris les commandes de la partie dès le retour des vestiaires. L'attaquant Geoffray Durbant a retrouvé le chemin des filets après trois matches sans marquer. Le Guadeloupéen a inscrit son 13e but cette saison et retrouve sa place de co-meilleur buteur de national.

L'équipe d'Olivier Frapolli était bien partie pour atteindre son objectif de poursuivre les belles séries en cours. Le dernier challenge était peut-être de se rendre la fin de match plus facile. Et pour la première fois à l'extérieur, les footballeurs mayennais sont parvenus à faire le break (Maggiotti 80') face à une équipe choletaise, émoussée physiquement par ce sixième match en trois semaines.

Le Stade Lavallois s'installe seul dans le fauteuil de leader pour la première fois de la saison et possède désormais deux points d'avance sur son poursuivant immédiat, Concarneau.

La réaction

L'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli, savoure ce nouveau succès en déplacement : "on a une force collective incroyable à l'extérieur".

La feuille de match

Cholet - Laval : 1-3 (1-1). Arbitre : Mickaël Leleu. 900 spectateurs environ.

Buts pour Laval : Baudry (35'), Durbant (50'), Maggiotti (80') ; pour Cholet : Lô (9').

Avertissements pour Laval : Durbant (18'), Cros (31')

Laval : Sauvage - Baldé (Ferhaoui 37'), Cros, Baudry - Etcheverria, Maggiotti (Perrot 85'), Roye, Adéoti, Duterte - Durbant (Da Silva 71'), N'Chobi (Gboho 71').

