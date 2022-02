National (J21) : à Cholet, le Stade Lavallois en quête de records

Le Stade Lavallois va t'il battre ce samedi 12 février, un record assez fou ? Remporter un septième succès consécutif en championnat, du jamais vu dans l'histoire du club mayennais. Pour cela, Laval, co-leader de National, va devoir s'imposer à Cholet, 8e au classement.

Pour l'entraîneur de Laval, Olivier Frapolli, il faut essayer de faire abstraction de cette course au record : "pour l'instant, on réussi à faire une série car on ne fait pas de différence sur les matches. On va donc continuer avec cette méthode en espérant bien sûr prolonger la série le plus longtemps possible. Cette saison, on a des petits totems comme ça que l'on arrive à décrocher. C'est un challenge à chaque fois avec les joueurs, pas besoin de motivation bien évidemment. Et si l'on peut, dans notre parcours, accrocher des petits points d'histoire comme ça pour le club, des choses qui marquent. Pour l'instant, c'est ponctuel, sur des séries, des événements et on espère que ça le sera aussi à la fin de la saison."

Le Stade Lavallois est aussi sur incroyable série en cours de sept victoires à l'extérieur qui ne demande qu'à se poursuivre ce samedi dans le Maine-et-Loire.

Le coup d'envoi du match Cholet / Laval sera donné ce samedi 12 février à 19 heures au stade Jean-Bouin. Une rencontre à vivre sur France Bleu Mayenne à partir de 18h45.

Le groupe

C'est un groupe de 17 joueurs qui a été convoqué par Olivier Frapolli pour ce déplacement à Cholet. C'est exactement le même groupe que la semaine dernière auquel s'ajoute le défenseur central Maxence Carlier.

Gardiens : Alexis Sauvage, Maxime Hautbois

Défenseurs : Yasser Baldé, Rémy Duterte, Kevin Perrot, Marvin Baudry, Baptiste Etcheverria, Pierrick Cros, Maxence Carlier

Milieux : Ryan Ferhaoui, Jimmy Roye, Julien Maggiotti, Jordan Adéoti

Attaquants : Geoffray Durbant, Sébastien Da Silva, Kader N’Chobi, Ambroise Gboho

Blessé : Ludéric Etonde

Suspendu : Bryan Goncalves

Choix du coach : Théo Châtelain, Atila Fontinha, Edson Seidou, François-Xavier Fumu Tamuzo, Randi Goteni, Yazid Aït Moujane

Les premiers résultats

Ce vendredi soir, Concarneau, co-leader avec Laval, a été tenu en échec, 1 but partout à Bastia-Borgo. Annecy, 3e a dominé Chambly, 3-2 et Le Mans a été battu sur sa pelouse par Bourg-en-Bresse, 2-1.

Les résultats de la 21e journée de National.