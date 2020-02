National (J21) : le Stade Lavallois se saborde face à Quevilly-Rouen Métropole (1-2)

Département Mayenne, France

Les mines étaient basses et les mâchoires serrées à la sortie du stade Robert Diochon, à Quevilly-Rouen ce vendredi soir (21e journée de National). Les joueurs du Stade Lavallois sont repartis bredouilles de ce déplacement en Normandie. Une défaite 2-1, la sixième de la saison.

En première période, Laval qui évoluait avec une défense à quatre, ce qui n’était plus le cas depuis décembre, s’est montré à l’aise. Au bout d’une demi-heure, sur une mauvaise relance de la défense normande, Grégory Gendrey aurait pu inscrire le premier but de la partie, mais sa frappe dans la surface de réparation était contrée in extremis.

C’est à l’heure de jeu que la rencontre s’est débloquée grâce à un sublime but de Yohan Brun, d’une demi-volée en dehors de la surface de réparation et qui nettoyait la lucarne de Louis Souchaud, le gardien de QRM (64’). Mais là, patatra … une erreur de marquage a permis à Moussa Guel d’égaliser (68’) et deux minutes plus tard, un mauvais dégagement de Ludovic Soares a également permis à Moussa Guel de filer droit au but et d’inscrire un doublé (70’).

On est tellement naïf ... tellement naïf ... on dirait des minots de 20 ans, on a pas le droit et on perd trois points qui nous font très mal - Yohan Brun, attaquant du Stade Lavallois

La colère froide d'Olivier Frapolli l'entraîneur du Stade Lavallois Copier

Au classement, le Stade Lavallois reste 9e de National à dix point du podium. La semaine prochaine, les Mayennais reçoivent l’AS Béziers au stade Francis Le Basser (20h). Match à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne.

La feuille de match

Laval. Belon – Tomas, Cottereau, Soares (72’ Latouchent), Tré – Ndiaye, Dembélé (c), Robic, Isidor (74’ Maah), Brun – Gendrey (83’ Nzuzi)

But. Brun (64’)

Cartons jaunes. Tomas (24’), Frapolli (46’), Soares (58’)

Le classement du National après 21 journées (2019-2020) - FFF