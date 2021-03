National (J22) : enfin la première victoire de l'année pour le Stade lavallois qui s'impose à Annecy

Le Stade lavallois n'avait pas vraiment le droit à l'erreur ce mardi en se déplaçant à Annecy, moins bonne équipe du championnat. Après un début de match au cours duquel l'équipe de Haute-Savoie s'est montrée dangereuse (le gardien Alexis Sauvage sauve son équipe en repoussant un ballon du pied), les Lavallois ont ensuite pu faire jeu égal avec leur adversaire. Et c'est sur coup de pied arrêté que la situation s'est décantée. Les Tango obtiennent un coup franc à une vingtaine de mètres des buts d'Annecy. Mohamed Ouadah, de retour comme titulaire, prend la décision de frapper. Et c'est lucarne ! Une magnifique frappe de la part de l'ancien joueur de Bastia Borgo.

Le Stade lavallois retrouve des couleurs. Et cela se confirme pas moins de cinq minutes plus tard. Nouveau coup franc de Ouadah, le ballon traîne dans la surface. Edson Seidou centre et Mohamad Sylla pousse le ballon au fond des filets. Le milieu de terrain, positionné dans un rôle de soutien à l'attaquant de pointe, inscrit son premier but de la saison. A 2-0, les Lavallois ont fait le plus dur.

Le score à la pause est aussi le score final après une seconde période bien pâle de la part des deux équipes. La seule fausse note, c'est la blessure à la cheville de Ouadah. Le milieu offensif est incertain pour le prochain match.

Mais cette victoire va faire du bien au moral des joueurs avant la réception du leader, Bastia dès samedi au stade Le Basser.

La réaction du coach

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli à l'issue de la rencontre.

La feuille de match

FC Annecy - Laval : 0-2 (0-2). Arbitre : Aldric Chancioux. Match à huis clos.

Buts pour Laval : Ouadah (22'), Sylla (27').

Avertissements pour Laval : Ouadah (45'), Tré (67').

Laval : Sauvage - Tré, Mendy, Cros, Seidou - Boudjemaa, Sylla (Nzuzi 89'), Dembélé (cap.) - Brun (Taha 68'), Robinet, Ouadah (Meïté 83').

Les résultats et le classement

Les résultats de la soirée en National.