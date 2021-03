National (J22) : pas vraiment le droit à l'erreur pour le Stade lavallois en déplacement à Annecy

On le dit chaque saison, les mois de janvier et février sont souvent déterminants dans un championnat. Au cours de ces premières semaines de la nouvelle année, le Stade lavallois entendait bien performer pour rester au contact des équipe de tête. Mais en ce début de mois de mars, alors que les arbres comment à fleurir, le constat est amer pour l'équipe mayennaise. Aucune victoire en championnat et une triste élimination en Coupe de France dès le 8e tour.

En National, le bilan est maigre et très insuffisant sur l'année 2021. Trois nuls et trois défaites. Trois points pris sur 18 possibles. Et au classement, une équipe de Laval qui s'enfonce et qui se rapproche dangereusement de la zone de relégation (le Stade est 12e ex-aequo mais compte deux matches de retard sur certaines équipes).

Un déplacement chez le dernier avant la réception du leader

C'est une semaine des extrêmes qui attend le Stade lavallois avec deux matches au programme. Ce mardi, un déplacement à Annecy, dernier de la classe. Et samedi, la réception à Le Basser, du SC Bastia, leader de National. Face à la moins bonne défense du championnat, Laval (qui possède le deuxième meilleur buteur de National avec Thomas Robinet) se doit de faire un résultat au Parc des sports d'Annecy. Un résultat nul ne suffirait pas à atteindre la barre des 30 points tant attendue. Et pourtant, l'entraîneur lavallois Olivier Frapolli, de retour aux affaires après dix jours d'absence pour cause de Covid, tient à rappeler qu'après une défaite, il est bon de stopper l'hémorragie. Comprenez qu'un nul serait déjà un bon résultat (où sont passées les ambitions du début de saison ?!). Mais le coach ajoute que "les joueurs doivent aller chercher une victoire pour retrouver un peu de bonheur. Il serait bon de retrouver le goût de la victoire car lorsque l'on fait ce métier là, c'est ce qui éclaire votre semaine, ce qui vous rend heureux. Lorsqu'il n'y a pas de victoire, on n'est jamais heureux à 100%."

Le groupe lavallois (ou pas !)

Pour ce déplacement en Haute-Savoie, le Stade lavallois est privé de Maxence Carlier, testé positif à la Covid-19. En revanche, l'équipe bénéfice du retour du défenseur Pierrick Cros. Comme pour les deux derniers matches de championnat, le club n'a pas daigné communiquer le groupe de 16 joueurs qui a fait le voyage de l'autre côté de la France. "Nouvelle directive" explique un dirigeant lavallois. Peut-être une façon de ne pas donner d'informations trop précises à l'adversaire ? Si le Stade lavallois en arrive là, alors le club est tombé bien bas.

Le coup d'envoi de la rencontre Annecy / Laval est à 19 heures. Soirée foot dès 18h10 sur France Bleu Mayenne avec Jacques Morin, Gildas Menguy et notre consultant Ulrich Le Pen.