National (J23) : le Stade Lavallois déterminé pour le derby au Mans qui s'annonce très excitant

Dès la sortie du calendrier l'été dernier, les supporters et les joueurs du Stade Lavallois avaient coché les dates des deux derbies. Laval a remporté la première manche en septembre lors du match aller à domicile (2-1). Il y a aussi eu la victoire en Coupe de France (qualification aux tirs au but).

Ce dimanche, devant quelques 8000 spectateurs au MMArena, ce derby peut faire des étincelles. C'est un match pas tout à fait comme les autres admet le coach mayennais, Olivier Frapolli : "c'est un match différent bien évidemment. Et c'est très bien. Même si il a la même valeur que les autres matches en terme de point, c'est un derby. Un derby qui tient à cœur à nos supporters. Ils seront nombreux à nous encourager sur place, et ce n'est pas le cas tous les week-end. C'est très intéressant et très excitant à préparer."

Une victoire permettrait à Laval de prendre seul la tête du classement après le match nul de Concarneau vendredi soir. Ce serait aussi le neuvième succès consécutif à l'extérieur, quelque chose de complètement fou ! Un nul ne stopperait pas la belle série de huit matches sans défaite. Et puis, c'est sûr qu'en cas de victoire mancelle, les deux séries en cours des Tango prendraient fin. Mais Laval restera deuxième dans le pire des cas.

Pour le gardien de but Alexis Sauvage, totalement remis de son petit soucis de santé de la semaine dernière, il ne faut pas penser seulement à ce derby : "dans la position dans laquelle on est, tous les matches se gagnent. ce match là comme tous les autres. Certes, ce match aura une autre saveur, mais il nous reste douze finales à jouer. Le maintien étant acquis, on va maintenant se concentrer sur autre chose, étape par étape. C'est ce que nous avons en tête. Match après match, dont celui du Mans."

Si l'équipe a pris la direction du Mans dès la fin d'après-midi (lire ci-dessous), absolument tous les joueurs seront présents dimanche au Mans, même ceux qui ne seront pas sur la feuille de match précise Olivier Frapolli : "tous les joueurs iront au match. Ceux qui ne sont pas convoqués nous rejoindrons dimanche à l'hôtel. Pour moi, c'est important que tous les joueurs participent à ce derby. On veut que tout le groupe soit concerné sur l'événement."

Le coup d'envoi du derby Le Mans / Laval sera donné à 15h15 ce dimanche 27 février. Emission foot dès 15 heures sur France Bleu Mayenne autour de Franck Gauteur avec les commentaires de Gildas Menguy et Ulrich Le Pen au MMArena.

Le groupe lavallois

C'est un groupe de 17 joueurs qui a quitté les Gandonnières peu après 17h30 ce samedi sous le regard de nombreux supporters mayennais invités à venir saluer leur équipe favorite. A noter la présence dans ce groupe du milieu de terrain, Randi Goteni.

Gardiens : Alexis Sauvage, Maxime Hautbois

Défenseurs : Rémy Duterte, Kevin Perrot, Marvin Baudry, Baptiste Etcheverria, Pierrick Cros, Bryan Goncalves

Milieux : Ryan Ferhaoui, Jimmy Roye, Julien Maggiotti, Jordan Adéoti, Randi Goteni

Attaquants : Geoffray Durbant, Sébastien Da Silva, Kader N’Chobi, Ambroise Gboho

Blessés : Ludéric Etonde, Maxence Carlier, Yasser Baldé

Choix du coach : Théo Châtelain, Atila Fontinha, Edson Seidou, François-Xavier Fumu Tamuzo, Yazid Aït Moujane

Les résultats et le classement

Les premiers résultats de la 23e journée.